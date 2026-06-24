Niños haitianos: Contraloría publica su informe final y acusa "desorden" en instituciones a cargo del Programa de Reunificación Familiar

Este miércoles la Contraloría General de la República (CGR) publicó su informe final sobre las presuntas irregularidades en la llegada de niños haitianos a nuestro país, en el marco de procesos de reunificación familiar. Esto, en el día posterior a que la PDI ubicará a los 64 menores que el mismo órgano contralor no pudo ubicar.

En el documento de la CGR se habla de un “desorden mayor y bajo nivel de coordinación entre las instituciones a cargo del Programa de Reunificación Familiar”.

En concreto, la Contraloría identificó “incumplimientos a la normativa en el otorgamiento de permisos, entre ellos, certificados vencidos o no legalizados y la ausencia de documentos obligatorios, así como la emisión de un memorándum que, sin contar con atribuciones para ello, disminuyó los requisitos y condiciones aplicables al procedimiento”.

A lo anterior, sumó “irregularidades en el control de vuelos, particularmente chárter, donde se detectó la falta de presentación del listado de pasajeros exigido por la normativa por parte de una aerolínea, sin que se les haya aplicado oportunamente la sanción respectiva por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig)”.

“Esto, además, de la ausencia de verificación suficiente de los adultos responsables de los menores y otras inconsistencias en la información, lo que impide asegurar un control adecuado del ingreso al país”, sostuvieron desde la CGR.

El organismo liderado por Dorothy Pérez además denunció “una serie de incumplimientos relevantes en el Sermig, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, asociados principalmente a debilidades de control interno, falta de coordinación institucional y deficiencias en la gestión de procesos migratorios”.

La CGR afirmó que existe “una falta de coordinación interinstitucional entre dichos organismos, lo que implicó ausencia de protocolos comunes, deficiencias en el intercambio de información y respuestas tardías ante situaciones de riesgo, afectando el seguimiento efectivo de los menores para asegurar su protección”.

Sobre el Servicio Nacional de Migraciones indicó que “presenta debilidades significativas en sus controles, tales como la falta de verificación de datos autorreportados por los solicitantes, la ausencia de protocolos para situaciones críticas —como el fallecimiento del vínculo familiar— y la aprobación de permisos sin contar oportunamente con antecedentes esenciales, como el Informe Policial. Asimismo, se detectaron deficiencias en la calidad de la información, incluyendo registros incompletos, duplicados o erróneos”.

En tanto, sobre la PDI aseguró que “no cuenta con manuales generales, formales y completos de control migratorio, contando solo con instructivos parciales. También, se observaron errores en registros —como digitación incorrecta de pasaportes—, discrepancias en la información migratoria respecto del Sermig y debilidades en la fiscalización de extranjeros en situación irregular, lo que le compete efectuar según la ley”.

Respecto a la misma Policía de Investigaciones advirtió una “débil estructura de control interno y gestión, evidenciada en la falta de segregación de funciones, la ausencia de procedimientos formales en la asignación de solicitudes y carencias en la definición de roles en los sistemas informáticos institucionales”.

Acciones derivadas

La CGR detalló que a raíz de sus hallazgos, “instruyó sumarios administrativos en los tres servicios auditados para determinar eventuales responsabilidades funcionarias” y “ordenó implementar sistemas de seguimiento activo de los niños, niñas y adolescentes por parte de la Subsecretaría de la Niñez y las oficinas locales de la Niñez, para verificar que no se hayan vulnerado sus derechos”.

“Además, se realizará un examen de cuentas autónomo, por la falta de aplicación de sanciones pecuniarias a una aerolínea que ingresó al país sin cumplir la normativa”, agregó.

Por otra parte, la Contraloría informó que se “instruyó un procedimiento disciplinario por vulneración del deber de reserva del pre informe” y que se entregarán antecedentes a la Fiscalía, luego de que parte de los resultados de su estudio fueron filtrados a la prensa de manera anticipada.