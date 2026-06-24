Perú: rechazan reclamo de Sánchez para anular voto extranjero clave de Fujimori

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima rechazó el recurso presentado por el candidato izquierdista Roberto Sánchez para anular los resultados de las elecciones en el extranjero, en momentos en que la derechista Keiko Fujimori se colocó a la cabeza con casi la totalidad de los votos escrutados.

De esta forma, el jurado consideró que estas solicitudes eran “improcedentes”, tanto al pedir la anulación total como parcial del voto en el exterior, clave en el triunfo de Fujimori, y rechazó el recurso del partido de Sánchez, Juntos por el Perú.

El tribunal electoral fundamentó su decisión al argumentar que el recurso fue interpuesto fuera del plazo legal establecido de tres días posteriores a las elecciones, celebradas el 7 de junio, y que además se omitió el pago de la tasa electoral obligatoria.

Estas resoluciones, emitidas en primera instancia, desestimaron las dudas y acusaciones de fraude vertidas por Sánchez, quien convocó manifestaciones en la capital y otras ciudades al considerar que se cometieron irregularidades en al menos 119 oficinas consulares en el exterior, según documentos obtenidos por la emisora RPP.

Juntos por el Perú sostuvo que el proceso electoral se vio “gravemente afectado” por las modificaciones introducidas a finales de mayo a petición del Ministerio de Exteriores, que dispuso que las actas y los votos de las 119 oficinas consulares fueran trasladados a Perú en lugar de ser procesados localmente, rompiendo así con la seguridad y la cadena de custodia del material electoral.

Sánchez señaló que agotaría todas las vías legales, incluidas instancias internacionales, para defender el voto de sus electores, a quienes convocó junto a sindicatos y movimientos sociales a protestar en las calles del país.

Las tensiones en la izquierda peruana por la celebración de estos comicios también se vieron acrecentadas por la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar improcedentes por falta de pruebas las anteriores apelaciones presentadas por Sánchez contra el proceso electoral, en el que su equipo pretendía invalidar los resultados de 1.751 mesas de votación en Lima y 647 ubicadas en Estados Unidos.

Por ahora, con el 99,8% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori se perfiló como la próxima presidenta de Perú al superar por poco más de 43.000 votos a Roberto Sánchez.