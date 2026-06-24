Senado aprueba idea de legislar la megarreforma del Gobierno y proyecto continúa su tramitación

A pesar de las críticas de la oposición, y en medio de fuertes negociaciones del Ejecutivo, el Senado resolvió este miércoles mantener el calendario legislativo y votar la idea de legislar la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno.

La decisión se adoptó luego de la reunión de comités parlamentarios, marcada por las gestiones para alcanzar un acuerdo político que asegurara apoyos para la iniciativa. Finalmente, la Cámara Alta aprobó el proyecto de Reconstrucción Nacional con 26 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención, resultado que permite que la megarregorma continúe su tramitación legislativa en el Congreso Nacional.

La definición de los comités se produjo después de que surgieran distintas posturas respecto de la conveniencia de postergar la votación para abrir más espacio a las conversaciones. Mientras la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), manifestó disposición a extender las negociaciones para construir una mayoría más amplia, desde el Ejecutivo y sectores oficialistas se insistió en mantener el cronograma original y resolver este miércoles la suerte del proyecto.

La discusión se desarrolló además bajo la presión de los estrechos márgenes existentes en la Cámara Alta y en medio de gestiones del Gobierno para sumar respaldos fuera de sus filas. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido la necesidad de respetar el calendario legislativo y avanzar en la definición de la iniciativa antes del vencimiento de la urgencia.

Asimismo, el biministro Claudio Alvarado cuestionó la postura de la oposición y sostuvo que existe una contradicción entre rechazar el proyecto y, al mismo tiempo, plantear disposición al diálogo.

“Nosotros con la oposición siempre hemos tenido un diálogo abierto, transparente, ellos han manifestado intención de colaborar, pero tal como dije al inicio, yo siento que legítimamente hay una decisión política de hacer un punto votando en contra la idea de legislar”, afirmó.

Desde la oposición, en cambio, la senadora Yasna Provoste (DC) descartó respaldar la iniciativa y acusó al Ejecutivo de insistir en una estrategia que no favorece la construcción de acuerdos amplios.

La parlamentaria manifestó que “no existe ninguna posibilidad que este proyecto no tenga un voto distinto que es el rechazo por parte de nosotros” y aseguró que su sector está dispuesto a presentar propuestas, pero “para eso tiene que existir una contraparte que esté dispuesta a escuchar, a dialogar y a corregir aquellas iniciativas que están malas”.

En una línea similar, la senadora Paulina Vodanovic (PS), integrante de la Comisión de Hacienda, sostuvo que el Gobierno no ha buscado realmente los votos opositores para sacar adelante la reforma.

“Aquí cuando se habla de diálogo, de negociación, pareciera que hay igualdad de condiciones. La verdad es que lo que ha hecho el Gobierno es traer un proyecto y no hablar con la oposición”, afirmó. Además, advirtió que una menor recaudación fiscal podría afectar derechos y prestaciones para la ciudadanía.

Visiones divididas en el debate

Durante la discusión en el hemiciclo, la senadora Beatriz Sánchez (FA) cuestionó la forma en que se ha planteado el debate público en torno a la iniciativa y rechazó la idea de que existan sectores políticos contrarios al crecimiento económico.

“Lo que sí quiero señalar es que hay un debate mañoso que se ha instalado. Se ha dicho que habría un sector político que está por el crecimiento y otro que no lo está. O que hay un sector político que está por elevar las cifras de empleo y otro que no o que no le interesa. Y eso no es efectivo”, sostuvo.

“Por lo mismo, habría esperado más conversación o una negociación real, más tiempo para conocer propuestas, más tiempo para conversarlas aquí y también hacia el país, hacia la sociedad”, señaló.

Entre quienes respaldaron la iniciativa, uno de los principales argumentos se centró en la necesidad de recuperar el crecimiento económico y mejorar las condiciones para la inversión.

El senador Enrique Van Rysselberghe (UDI) expresó que Chile arrastra más de una década de bajo crecimiento producto de decisiones que afectaron la competitividad y el dinamismo económico. “Desde el año 2014 quebramos esa curva y llevamos 12 años atrapados en un crecimiento promedio cercano al 2%. Es la consecuencia directa de decisiones que castigaron la inversión, encarecieron el empleo formal y multiplicaron las trabas”, afirmó.

El legislador defendió especialmente la reducción gradual del impuesto de primera categoría desde 27% a 23% y el establecimiento de un régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones.

Por su parte, el senador Matías Walker (Demócratas) llamó a aprobar la idea de legislar para permitir modificaciones posteriores durante la tramitación. “Lo único que lograríamos, rechazando la idea de legislar, haciendo énfasis en los puntos de los cuales uno no pudiera estar de acuerdo, es enviar (el proyecto) a la Comisión Mixta. Y ahí no tenemos posibilidad alguna de mejorar el proyecto”, argumentó.

No obstante, marcó una línea roja respecto de las contribuciones y el financiamiento municipal. “El Fondo Común Municipal no se puede tocar”, afirmó Walker, quien respaldó la propuesta impulsada por la Asociación Chilena de Municipalidades para resguardar los recursos destinados a las comunas más vulnerables y, en caso de que no sea posible mantenerlos, añadió que la exención del pago de contribuciones debe ser focalizada.