Tribunal Constitucional cercena el corazón punitivo de la Ley de Escuelas Protegidas

La promesa de una respuesta rápida frente a la creciente violencia en los establecimientos educacionales encontró un límite en la propia institucionalidad del país. El Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar inconstitucionales cuatro artículos de la Ley de Escuelas Protegidas, asestando un revés a una de las iniciativas emblemáticas del Gobierno en materia de seguridad escolar.

La decisión afecta disposiciones que habían concentrado buena parte de la controversia durante la tramitación legislativa: la inhabilidad para acceder a la gratuidad en la educación superior, la pérdida de ese beneficio para estudiantes ya favorecidos, las facultades para revisar vestimentas y pertenencias personales, y otros mecanismos considerados por los requirentes como una afectación a derechos fundamentales.

Desde el TC, el razonamiento apuntó a que varias de estas normas excedían los márgenes permitidos por la Constitución al establecer restricciones que comprometían garantías como la igualdad ante la ley, el derecho a la educación, la privacidad y el debido proceso. La resolución acogió así parte de los argumentos levantados por parlamentarios de oposición que recurrieron al organismo tras la aprobación del proyecto.

La ley había sido presentada por el Ejecutivo como una respuesta urgente a una serie de hechos de violencia ocurridos en comunidades educativas, particularmente luego del crimen de una inspectora en un establecimiento de Calama. Bajo ese contexto, la iniciativa avanzó con rapidez en el Congreso, impulsada por la necesidad de entregar mayores herramientas de control y prevención a los establecimientos.

Sin embargo, organizaciones estudiantiles, expertos en educación y sectores políticos advirtieron desde el inicio que algunas medidas podían derivar en prácticas discriminatorias o vulnerar derechos de niños, niñas y adolescentes. Las críticas se concentraron especialmente en la revisión de mochilas y en la exclusión de beneficios educacionales como mecanismo de sanción indirecta.

El fallo del TC remite a una discusión de fondo que atraviesa buena parte del debate público: cómo enfrentar fenómenos complejos de violencia sin erosionar las garantías que sustentan el Estado de Derecho.

Desde el oficialismo, la resolución fue recibida como un obstáculo para una legislación que buscaba responder a una demanda ciudadana por mayor seguridad. La UDI, en tanto, ya anunció nuevas iniciativas para reponer algunas de las disposiciones objetadas, incluyendo eventuales reformas constitucionales destinadas a restringir el acceso a beneficios estatales para personas condenadas por delitos cometidos en contextos escolares.