Al menos 164 muertos y casi mil heridos por doble terremoto de 7,2 y 7,5 en Venezuela

Al menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas en Venezuela a causa del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 -separados por 30 segundos- ocurrido en el norte del país, según informó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

También indicó que el estado costero de La Guaira es el más afectado, el que ha descrito como “zona de desastre” con “decenas de edificios colapsados”. Aún no se conocen las cifras de víctimas en esta zona. Rodríguez declaró zona de emergencia en el país.

“A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privado”, ha anunciado la presidenta encargada en un discurso dirigido a la nación.

En su comparecencia, Rodríguez ha alertado de que “el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira”, donde hay “decenas de edificios colapsados”. “Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre”, ha detallado.

En Caracas también se registraron edificios derrumbados y la zona del doble terremotos se encuentra son suministro eléctrico interrumpido.

Ante lo que ha descrito como un “inédito fenómeno sísmico” por el doble temblor, ha recalcado que están en marcha las tareas de rescate. “Estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar”, ha indicado.

Tras expresar sus condolencias con los afectados, ha indicado que se han puesto a disposición “hoteles y refugios” para las personas que perdieron sus viviendas o aquellas cuya infraestructura ha quedado amenazada por el terremoto. Igualmente, ha anunciado la suspensión de las clases y de actividades “no esenciales” a servicios públicos.

De esta forma, y ante las “horas tan duras” que vive el país, la mandataria interina venezolana ha llamado a actuar con “unión nacional” y “con calma”. “Que sepamos que unidos vamos a superar esta tragedia. Una tragedia que hoy enluta a muchas familias venezolanas, pero sepan que también Venezuela está recibiendo el amor de los pueblos del mundo”, ha señalado.

EQUIPOS DE APOYO DE DECENAS DE PAÍSES

En su mensaje, Rodríguez ha agradecido los contactos mantenidos con Estados Unidos, en particular ha destacado la atención del presidente, Donald Trump, ante el desastre natural, así como con otros países del continente americano, incidiendo en que varios países prepararan el envío de equipos de rescate.

Aparte de Washington se han comprometido a enviar rescatistas República Dominicana, El Salvador y México, ha indicado, tras mantener llamadas con los respectivos presidentes, Luis Abinader, Nayib Bukele y Claudia Sheinbaum.

También ha señalado que países como Qatar, Brasil o China han ofrecido apoyo, al igual que vecinos del Caribe como Antigua y Barbuda, Belice, Santa Lucía y Dominica.