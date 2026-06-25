Carabineros informa un sexto detenido por la brutal encerrona de San Bernardo

Carabineros informó esta mañana la detención de un sexto involucrado en la brutal encerrona que le costó la vida al menor de 12 años, Alejandro Fabián Águila Jorquera, en la madrugada del martes pasado en la comuna de San Bernardo de la Región Metropolitana.

Se trata de un adolescente de 18 años, el que se suma al detenido de 23, capturado anoche, y a J.P.A.V.V., A.R.C.G. -ambos de 17 años-, L.M.N.E. (18) y D.A.L.S. (21), formalizados ayer en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación.

Además, el menor J.P.A.V.V. está sindicado como el conductor del vehículo robado que arrastró a la víctima por tres kilómetros, al quedar enredado en el cinturón de seguridad.

Los dos últimos imputados, que eran intensamente buscados por la policía, pasarán a control de detención y eventual formalización en el mismo tribunal, que ayer decretó la internación preventiva de los menores y la prisión preventiva de los adultos. Se estima que ambos sujetos también quedarán tras las rejas.

Al dar a conocer las detenciones de los primeros cuatro imputados, el fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia, explicó que se dio con las identidades de los imputados gracias a las huellas en los dos vehículos robados, además del análisis de las cámaras de seguridad y cruces de datos.

De esta manera, se estableció que los hechos se iniciaron a la 1:30 hora en un servicentro Shell de calle Eyzaguirre, donde la banda de cinco sujetos robó un vehículo Mitsubishi de color blanco y luego asaltó a un peatón que resultó ser un carabinero de franco, al que golpearon.

El tour delictual siguió en calle Catemito con la caletera de la Ruta 5 Sur, donde los delincuentes interceptaron un vehículo Peugeot de color rojo, donde viajaban un ciudadano argentino al volante, su hijo de 12 años en la parte trasera y una tía del menor que fue a buscarlos al aeropuerto. Habían celebrado el Día del Padre en Buenos Aires y se dirigían a Puente Alto, donde el niño vivía con su madre.

En la encerrona, los antisociales actuaron premunidos de armas blancas y de fuego y procedieron con brutal violencia a robar el vehículo. En su fuga no se percataron que el niño había quedado enredado en el cinturón de seguridad. Lo arrastraron por tres kilómetros hasta Portales con Leonardo da Vinci, donde finalmente abandonaron a la víctima y el vehículo.

La banda escapó a pie en distintas direcciones y durante la tarde de ayer tres de sus integrantes fueron detenidos por el OS9 de Carabineros en sus domicilios de San Bernardo, mientras que otros dos siguen prófugos.

Al describir la encerrona, el fiscal Leonardo Tapia expresó que “fue tal la gravedad, tal la amenaza, tal la intimidación que ocasionó que el niño que iba en la parte trasera no pudiera escapar. Quedó atrapado con su cinturón de seguridad y, en definitiva, se le ocasionaron lesiones de tal naturaleza que le causaron la muerte”.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.