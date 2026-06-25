Circulación viral alcanza su punto más alto del año: Influenza B lidera los contagios

Durante la Semana Epidemiológica 24, correspondiente al período entre el 14 y el 20 de junio, la positividad de las muestras analizadas alcanzó un 79,9%, manteniéndose en niveles históricamente altos para la temporada de invierno. Así se informó durante el Reporte Semanal de la Campaña de Invierno 2026, encabezado por el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y la coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino.

Uno de los principales cambios observados durante la última semana fue que la Influenza B se transformó en el virus predominante, representando el 34,9% de los casos detectados. La cifra refleja un aumento respecto de la semana anterior, cuando alcanzaba el 28,9%.

La Influenza A, que lideró la circulación viral durante gran parte de la campaña, pasó al segundo lugar con un 23,2% de los casos detectados, mientras que el Rinovirus se ubicó en tercer lugar con un 10,4%.

Además, se identificaron otros virus respiratorios en menor proporción, entre ellos el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) con un 4%, Adenovirus con un 3,1%, Parainfluenza con un 1,5%, Metapneumovirus con un 1,5% y SARS-CoV-2 con apenas un 0,2% de los casos positivos.

En cuanto a los grupos más afectados, los mayores niveles de circulación continúan concentrándose en la población infantil. Los niños de entre 1 y 4 años registraron las tasas más elevadas de enfermedad tipo influenza, seguidos por los grupos de 5 a 9 años y de 10 a 14 años.

Respecto de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), la proporción de hospitalizaciones asociadas a estas patologías alcanzó un 4,2% del total de ingresos hospitalarios.

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Si bien el indicador se mantiene bajo el umbral estacional, las autoridades advirtieron que durante las semanas previas se observaron cifras superiores a las esperadas y que, a medida que se consoliden los registros, podría mantenerse una tendencia al alza.

Durante la última semana se notificaron 170 casos de IRAG, de los cuales el 38,2% correspondió a personas mayores de 60 años y el 23,5% a menores de dos años. Además, siete de cada diez pacientes hospitalizados presentaban al menos una condición de salud preexistente.

La positividad de virus respiratorios en pacientes hospitalizados alcanzó un 63%, siendo la Influenza A el principal virus identificado en los cuadros graves, seguida por el Rinovirus y el Virus Respiratorio Sincicial.

El reporte muestra que los grupos más afectados continúan siendo los niños, especialmente aquellos entre 1 y 4 años, seguidos por los menores de entre 5 y 9 años y 10 a 14 años, que presentan las tasas más altas de enfermedad tipo influenza.

En paralelo, la vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) mantiene bajo observación a los grupos de mayor riesgo. Durante la última semana, el 38,2% de los casos hospitalizados correspondió a personas mayores de 60 años y el **23,5% a menores de dos años.

Además, el sistema de vigilancia ha detectado 84 brotes de enfermedades respiratorias en establecimientos educacionales e instituciones cerradas durante 2026, siendo la Influenza A el principal virus identificado en estos eventos.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a la vacunación contra la Influenza y a mantener las medidas de prevención, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, considerando que la circulación viral continúa en niveles elevados y que la Influenza B sigue aumentando su presencia en el país.