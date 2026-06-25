"¿Con qué herramientas?": Kast cuestiona demanda por despliegue militar y alerta riesgos legales para los uniformados

En medio del debate público por la ola de crímenes y la creciente demanda de mayor presencia militar en las calles, el Presidente José Antonio Kast salió al paso de las peticiones formuladas por diversos actores políticos. El Mandatario planteó una serie de reparos sobre las reales capacidades de las Fuerzas Armadas para intervenir en tareas de seguridad interior, y cuestionó la coherencia de quienes exigen su despliegue sin dotarlas de las herramientas legales necesarias.

El detonante de esta discusión fue el violento asalto ocurrido el martes en San Bernardo, donde un niño de 12 años perdió la vida. Ese hecho, que movilizó un amplio operativo policial, derivó en la detención de seis sujetos vinculados con el robo y el homicidio del menor.

Desde la Región de La Araucanía, en el marco de su intervención en Enela, Kast expuso las contradicciones que, a su juicio, atraviesan el actual escenario de seguridad. “Se dan esas paradojas en Chile: pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas pero no tienen la posibilidad de hacer un control o un registro de las pertenencias de aquellos delincuentes o terroristas que estamos persiguiendo”, manifestó.

El Jefe de Estado profundizó que, aunque la ciudadanía reclama cada vez con más fuerza la salida de los uniformados a la vía pública, persiste la incógnita sobre los instrumentos con que cuentan para actuar y el respaldo institucional que respalda esa medida. “Cada vez la ciudadanía pide más que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. ¿Pero con qué herramientas? ¿Con qué respuesta por parte del Estado? En estos días de grandes tragedias y asesinatos horribles de niños, se levanta la voz para decir que las Fuerzas Armadas tienen que salir a la calle”, reflexionó.

Como contrapunto, el Presidente recordó el caso del ciudadano ecuatoriano Romario Veloz, asesinado por disparos de una patrulla militar en La Serena. Esa situación, según Kast, evidencia los riesgos de una intervención mal articulada. “Las veces que han salido (las Fuerzas Armadas), y salieron en el estallido, ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy cumple condena en La Serena? A sus 18 años se produce esta crisis social, es convocado a controlar el orden público, dispara y fallece un ciudadano ecuatoriano. ¿Y dónde está el joven? Preso, 10 años”, enfatizó.

El Mandatario también destinó críticas hacia ciertos sectores del Congreso, a quienes acusó de actuar con doble estándar. “No logro entender a aquellos parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos. Y después salen a la opinión pública pidiendo a las Fuerzas Armadas en la calle. Salen a la opinión pública diciendo que hay que aplicar la fuerza; pero cuando se aplica la fuerza, dicen que está mal aplicada”, sostuvo.

Frente a ese escenario, Kast abogó por alcanzar acuerdos políticos amplios que definan una estrategia común contra la violencia y el terrorismo. En ese sentido, advirtió que el Estado de excepción no debe concebirse como una solución permanente. “Hay que tener una coincidencia a nivel político, de cómo vamos a enfrentar la violencia y el terrorismo en nuestra nación. Porque el Estado de excepción no es la meta. Es de excepción. Y podríamos decretar Estado de excepción en distintas zonas del país, para justificar la salida de las Fuerzas Armadas, pero esa no es la solución institucional para un país. La solución es la institucionalidad, el respeto y el respaldo a nuestras fuerzas policiales, que están preparadas y entrenadas para controlar el orden público”, afirmó.

El Presidente descartó que el despliegue militar masivo constituya una respuesta viable y duradera, y llamó a anteponer la responsabilidad estatal a las opciones simplistas: “La solución fácil, la solución populista, es pedir a las Fuerzas Armadas en la calle en cualquier lugar. Entiendo el tema de las instalaciones críticas. Pero aquí de nuevo, la responsabilidad por sobre el populismo. La institucionalidad es lo que va a sacar adelante a nuestra patria”.