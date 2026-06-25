Deudores del CAE exigen el fin de los embargos y llaman a organizarse a nivel nacional

Con lienzos y la consigna “El cartón llegó a tiempo, pero la deuda nunca se fue”, cientos de personas llegaron este jueves a Plaza Los Héroes para protestar contra los embargos por deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). Durante la actividad, el Movimiento de Deudores del CAE leyó una declaración pública en la que apuntó contra el sistema de financiamiento estudiantil, denunció los embargos impulsados por la Tesorería General de la República y exigió una salida definitiva para quienes mantienen esta deuda.

La convocatoria reunió a personas que hoy enfrentan retenciones y descuentos en sus cuentas bancarias por deudas del CAE. Muchos de ellos son trabajadores y trabajadoras que, pese a llevar años pagando el crédito, aseguran que la deuda sigue creciendo.

En la declaración, el movimiento sostuvo que el CAE “está diseñado para beneficiar a los bancos” y que los intereses y reajustes terminan elevando el monto muy por sobre el costo original de las carreras. “La deuda educativa dejó de ser únicamente un problema de quienes accedimos a la educación superior. Sus efectos alcanzan también a las familias que nos sostuvieron y acompañaron durante ese proceso”, señalaron.

Entre sus demandas pidieron poner fin a los embargos impulsados por la Tesorería, devolver los recursos retenidos en cuentas bancarias y avanzar en la condonación de la deuda educativa. También criticaron que el Estado siga destinando recursos al sistema financiero en lugar de fortalecer la educación pública.

La movilización también sirvió para mostrar el crecimiento de la organización. Según explicaron, la semana pasada realizaron una reunión en la sede de la CUT que convocó a cerca de 400 personas y ya existen grupos organizándose en distintas ciudades del país. “Esta concentración es solo el primer paso de un proceso mucho más largo y que recién comienza“, afirmaron.

La jornada terminó con consignas como “No hay pago justo en un sistema injusto” y “No más lucro en la educación”.