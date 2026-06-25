Gobierno suma 23 bajas en regiones: renuncia Jorge Heiden Campbell seremi de Arica y Parinacota

La renuncia del seremi de Agricultura de Arica y Parinacota, Jorge Heiden Campbell, fue confirmada este jueves, con lo que asciende a 23 el número de autoridades regionales que han abandonado sus funciones desde la instalación del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El Ministerio de Agricultura informó la salida mediante un comunicado oficial, en el que se indicó que la decisión se adoptó “tras la realización de los test de drogas aplicados a los secretarios regionales ministeriales del país”.

En el texto, la cartera agregó que se “ha aceptado la renuncia del seremi de Agricultura de la Región de Arica y Parinacota, la que se hará efectiva de manera inmediata”. Asimismo, la dependencia reafirmó su “compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente” y aseguró que continuará “trabajando con normalidad para dar continuidad a las políticas y programas en beneficio del sector agrícola”.

Sin embargo, la versión oficial contrasta con la información publicada por El Mostrador. Según dicho medio, el exseremi habría remitido una comunicación a los funcionarios de la repartición en la que atribuyó su salida a una oportunidad laboral en Estados Unidos, y no a los resultados de los exámenes médicos.

“Contarles que hoy presenté mi renuncia, por una oferta laboral en Estados Unidos; solo agradecerles el haber trabajado con ustedes, son un buen grupo de profesionales y buenas personas, éxito en todo y un gran abrazo”, expresó Heiden en el mensaje.

Esta nueva baja se produce poco después de la salida del seremi de Salud de la Región de Ñuble, Jorge Carrillo, cuya renuncia fue comunicada por el ministerio del ramo el pasado 12 de junio. Con ambas desvinculaciones, el recambio de autoridades regionales en la actual administración alcanza una cifra récord desde el inicio del mandato de Kast.