Hugo Frühling y propuesta de FF.AA. en las calles: "Necesitamos prevención, pero no la que otorgan los militares"

El experto en seguridad y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, cuestionó la propuesta de sacar a los militares a la calle tras el homicidio de un menor de 12 años en San Bernardo.

La idea fue planteada por el alcalde de dicha comuna, Christopher White, y respaldada por parlamentarios de diferentes sectores políticos. Sin embargo, hasta el momento no ha tenido buena recepción por parte del Gobierno.

Este jueves, el Presidente José Antonio Kast calificó la medida como “populista” y argumentó que el principal impedimento para involucrar a las Fuerzas Armadas en el control del orden público, es que estas no contarían con las herramientas y facultades necesarias.

“Pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas, pero no tienen la posibilidad de hacer un control de identidad o registro de pertenencias de aquellos delincuentes o terroristas que estamos persiguiendo. Cada vez la ciudadanía pide más que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, ¿pero con qué herramientas? ¿Con qué respuesta por parte del Estado?”, cuestionó el Mandatario.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Hugo Frühling afirmó que el involucrar a militares en el control del orden público no es efectivo e incluso podría llegar a ser contraproducente.

“Creo que frente a hechos que son impactantes, de extrema violencia, hay una respuesta inicial muy reactiva de muchos líderes políticos que obviamente responden a la percepción de los habitantes a los que representan. Sin embargo, hay que tener una visión un poquito más general, más estructural, mejor pensada respecto de la realidad. Necesitamos prevención, pero no es la prevención que otorgan los militares”, estimó.

A su juicio, “es muy difícil pensar que los militares, incluso si salieran a la calle, hubieran podido prevenir el conjunto de hechos que ocurrieron esa noche. La participación de los militares en tareas de orden público en general pueden tener consecuencias muy negativas y no es sostenible a largo plazo. O sea, ¿por cuánto tiempo va a tener usted a los militares haciendo cosas que se salen del campo normal de sus tareas?”, cuestionó.

“Entiendo la reacción, pero me parece una reacción que contribuye más a exasperar el debate público, que aclararlo”, agregó.

El académico de la Universidad de Chile tampoco estuvo de acuerdo con la propuesta de algunos parlamentarios de rebajar la edad de la responsabilidad penal de 14 a 13 años y de incorporar al régimen penitenciario común a jóvenes de 16 y 17 años.

Para Frühling, “es más de lo mismo” y “estas situaciones crean las condiciones para reacciones exageradas, performáticas y que han demostrado ser una falacia”.

“En primer lugar, buena parte de los participantes de la pandilla no eran menores e incluso antes de que se conocieran sus edades, ya se estaban proponiendo soluciones aplicables a la justicia para menores y adolescentes. En este caso, como se ve en muchos de los casos que tienen alta visibilidad pública, la reacción policial fue bastante efectiva. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿cómo transformamos esta reacción reactiva frente a hechos de gran connotación pública, en un accionar preventivo más efectivo?”, planteó.

El experto en seguridad remarcó que el problema no es la edad en la que comienza a regir la responsabilidad penal, sino el uso que las policías hacen de la información con la que ya cuentan.

“Podemos recorrer la historia, ¿qué pasó con estos jóvenes? ¿Cuántas veces han sido detenidos? Y eso está muy bien, porque nos da pie para preguntarnos cómo está funcionando nuestro sistema de reinserción juvenil. Sin embargo, también hay que preguntarse qué antecedentes existían respecto del funcionamiento de una pandilla que asaltaba estaciones de servicio. ¿Por qué esta misma pandilla pudo realizar una serie de delitos en el transcurso del tiempo sin que aparentemente hubiera ningún intento efectivo por neutralizarlo?”, preguntó.

Según el académico, esas son las preguntas fundamentales, y no las propuestas genéricas que solo contribuyen a “agitar el debate público” sin abordar los problemas concretos.