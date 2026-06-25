La preocupación de Carmona (PC) por avance de la megarreforma: “El Gobierno tendrá que hacerse cargo de los costos”

Tras la aprobación en el Senado de la idea de legislar la megarreforma impulsada por el Gobierno, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, manifestó su preocupación.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el dirigente sostuvo que el resultado refleja una correlación de fuerzas favorable al Ejecutivo. No obstante, advirtió que el proyecto carece de un respaldo político amplio y apuntó contra el Gobierno por desaprovechar la posibilidad de construir un acuerdo más transversal.

“Hay dos razones, una de forma y otra de fondo, que me mantienen muy escéptico acerca de cuál será la iniciativa integradora que de mutuo propio tiene el gobierno”, partió comentando al ser consultado.

“La primera es que (el Gobierno) no dio lugar nunca, jamás, bajo ninguna condición, de que el proyecto, cuando estaba en la etapa prelegislativa, pudiera mejorarse por la vía de integrar alguna formulación que hacen los partidos de oposición”, prosiguió.

El dirigente comunista también cuestionó el contenido de la iniciativa y aseguró que representa una transformación profunda del modelo económico vigente.

“Lo que está haciendo el gobierno, así sea por un voto, está imponiendo una mirada, la mirada que tienen ellos, que son los que gobiernan, por cierto, ganaron la elección, tienen un voto más, en este caso, en el Senado, pero es muy débil un triunfo en esas condiciones cuando tiene todas las posibilidades de hacer un proyecto que integre la mirada de la otra mitad de Chile”, complementó Carmona.

Carmona advirtió que el Ejecutivo podría enfrentar consecuencias políticas si la reforma termina afectando a sectores medios de la población. “Si el gobierno actúa contra los intereses de las capas medias, de la clase media, que fue clave en su triunfo, va a sufrir un distanciamiento, una crítica, una desconfianza, que ya se está anotando en varias de las mediciones que hacen las encuestas”, sostuvo.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

En esa línea, destacó que la oposición logró reunir un respaldo significativo en contra de la iniciativa durante la votación en general. “Yo valoro altamente que hayamos logrado que hubiera 24 pronunciamientos contra el proyecto en la idea de legislar”, afirmó.

Asimismo, señaló que el Gobierno deberá asumir las consecuencias políticas de perseverar en el proyecto sin incorporar modificaciones sustantivas. “El gobierno tendrá que llegar a ver si insiste en ese otro tipo de imposición, pero entonces tiene que hacerse cargo también de los costos que va a sufrir en la población cuando empiece a vivir las consecuencias tremendas que va a tener esta mirada económica que corta programas sociales, particularmente en la salud”, agregó.

Acusación constitucional contra Grau

Respecto de la acusación constitucional aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, Carmona expresó reparos a la utilización de este mecanismo y manifestó confianza en que el Senado rechace el libelo.

“A mí esa parte me preocupa, de actuar a priori sin discernir punto a punto y en mérito de lo que se está discutiendo y no tomar en cuenta cuánto eso fortalece o debilita la idea del Estado chileno”, planteó Carmona.

El dirigente comunista sostuvo que las acusaciones constitucionales deben constituir una herramienta excepcional dentro del sistema político. “Me parece casi un ejercicio que de repente tiene tal frivolidad que le hace bien a la política nacional que siga caminando por rieles donde esto sea última ratio y no la primera manifestación de activistas para poder descalificar la contraparte”, señaló.