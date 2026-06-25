"Llevar la bandera de Chile al hielo": se conforma delegación de hockey para la Latam Cup 2026

“¡Buscamos jugadores para representar a Chile! Si tienes pasión, compromiso y el deseo de defender a tu país en el más alto nivel internacional, esta es tu oportunidad”. Con este llamado, Chile Hockey en Hielo invita a participar en Latam Cup 2026.

La competencia se realizará entre el 1 y 9 de agosto de este año en Florida (Estados Unidos). El torneo internacional apunta a países con este deporte en desarrollo y comunidades latinas a nivel global. Entre ellos, representantes de Argentina, Brasil y Colombia. Llevar la bandera de Chile al hielo, es el mensaje para esta nueva convocatoria. El evento incluye categorías desde juveniles hasta divisiones senior y mayores (masculino y femenino).

“Este año llevo Sub12, pero no llevo Sub16 como los años anteriores. Llevo mujeres de toda edad (de 15 hacia arriba). Tengo una división +35 que es nueva, este año empieza en varones” cuenta Mónica Arias, presidenta de la Federación Chilena de Hockey en Línea y en Hielo.

La “división dos, es mi ganadora” destaca Arias. “Son con los que llevo más tiempo, con ellos empecé y llevan varios campeonatos en el cuerpo. Ha ido aumentando la cantidad de jugadores y por eso somos más selectivos” comenta en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile. Y explica que la convocatoria es en todo el mundo: “Se invita a participar en este campeonato como chileno. Tengo muy buenos referentes afuera donde ellos juegan ligas y juegan en canchas oficiales”.

La primera participación en la Latam Cup fue en 2019. “Armé una selección con muchachos chilenos que viven en el extranjero (Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Suiza y Suecia) Ahí llevé como 18 jugadores y dos arqueros” recuerda Arias. Estos años han sido de “un trabajo a pulso” porque “no hay un proyecto de crecimiento y de desarrollo”. Y a esto, se suma otro antecedente: no hay donde entrenar en Santiago.

Del roller al hielo

“Siempre la idea ha sido que se pueda jugar más hockey en hielo en Chile”. Con este objetivo, Arias reconoce que aún falta infraestructura adecuada y contar con los entrenadores calificados. “Hago una convocatoria pensando en los niños de Punta Arenas que es donde hay hielo, donde hay una pista, que no es grande …Existen varios clubes en Punta Arenas que desarrollan el hockey en hielo, pero también hacen en línea (baldosa) porque hay periodos en que la pista está muy ocupada o hay temas de liderazgos” afirma.

Muchos están jugando los dos deportes, pero los palos (sticks) se desgastan mucho porque son superficies muy distintas. Además, hasta ahora, los implementos se traen del extranjero. Por ejemplo, protecciones, coderas, guantes, pantalón, canilleras y patín.

Hace algunos años, en la región Metropolitana se jugaba hockey en un recinto “Cero grado”. Los dejaban entrar en horarios especiales cuando no se usaba como espacio recreacional para el público. Eso, hasta que el local cerró sus puertas.

La última pista “Cero grado” de patinaje en hielo construida en Santiago se inauguró en La Florida. “La (nueva) pista es abierta, no tiene cierre de mallas arriba y está prohibido el hockey. Pero tuve la bendición de que la administradora me dejó entrar con un muchacho que venía de Iquique, que lo llevo por la convocatoria que se hizo, lo llevo a la sub12” describe Mónica Arias en medio de una cuenta regresiva en la preparación para agosto.

Y reconoce el talento de este niño que es jugador de roller, o sea, de hockey en línea en superficie de baldosa. “Es muy bueno y necesitaba tener contacto con el hielo porque es muy distinto frenar y el disco se mueve más rápido” -menciona- por lo que es importante tener esa experiencia antes de viajar a Estados Unidos.

Este permiso que permite entrar de a uno a la pista también beneficiará a otro seleccionado. “No vamos a jugar, si es uno solo. Y llega otro niño de Iquique, ellos son muy buenos jugadores, destacados en una liga de roller, pero necesito que tengan ese roce” agrega. Esto, porque en Florida (EEUU) tendrán pocas horas para entrenar en canchas oficiales.

¿Cuál es el escenario de otros países que son parte de Latam Cup? El año pasado, participaron Cuba (residentes en Estados Unidos o alrededores) y Perú. “Ha crecido mucho, Perú me llamó la atención. Y lo mismo que yo, tienen jugadores que son de raíces peruanas pero que viven en Canadá y en Estados Unidos. Ahora en Perú hicieron un campeonato a principio de año, tienen una cancha chiquitita, pero donde pueden jugar hockey” describe la representante de la Federación Chilena de Hockey en Línea y en Hielo.

Entiende que la pista en La Florida (región Metropolitana) no fue construida pensando en este deporte y, por lo tanto, no cuenta con las medidas de seguridad. “Tenía mi esperanza de que íbamos a poder jugar hockey en una cancha más grande que la que está en Perú y Punta Arenas, pero no cumple las condiciones” lamenta.

Latam Cup con medallas de plata

El primer año en Latam Cup, se inscribieron en la división 1. “Fui agrandada y me fue pésimo” recuerda Mónica Arias. El segundo año, compitieron en la división 2 y alcanzaron cuartos lugares.

“El 2022, el equipo de mujeres salió segundo, perdimos contra México, un país fuerte porque ellos tienen muchas pistas y hartos jugadores. Perdimos esa final y los hombres salieron terceros” destaca.

En 2025, comenta que estuvieron “tan cerca”: la división 2 de hombres alcanzó el segundo lugar luego de perder contra Grecia.

Después de tantos años liderando este impulso, “siente que el chileno tiene algo especial por el hockey” porque “ha sido harto sacrificio y todo eso ha sido gracias a que ellos mismos se financian o sus padres”. Esos recursos cubren, por ejemplo, pagos de honorarios del couch, fotógrafos, derechos de los campeonatos e indumentaria deportiva.

En este escenario, Mónica Arias cuenta que contactó al Mindep para pedir que el hockey en hielo fuera reconocido como deporte. Y advierte que años atrás si tenía esta calificación. A principios de año, “me llegó la confirmación de que lo reconocieron, hubo un comité o un consejo, lo analizaron y ellos investigaron…Fue reconocido y eso es valioso”.

Posteriormente, el Instituto Nacional del Deporte (IND) se contactó para actualizar la federación. Arias lidera este grupo hace muchos años, pero explica que solo ella está disponible para responder a funciones de coordinación. No reciben fondos porque la Federación no existe en Chile. Y afirma: “Soy solo yo, contesto los requerimientos y lo que no contesto es porque me sobrepasa. Tenía ahora una reunión en Puerto Rico…Pero si voy, ¿de dónde saco el dinero para ir a Florida?”.

Hasta hoy, explica que están asociados a la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) pero asegura que es necesario pensar en el deporte en el país porque “somos capaces”.

Recientemente, Arias tiene la personalidad jurídica de un club (Kiltros Hockey) y eso lo evalúa como una oportunidad: “Podría optar a algún beneficio con el IND para el siguiente año”.

“El fútbol no lo es todo”

La también preparadora y jugadora de hockey reflexiona sobre la realidad de los deportes en Chile. “Somos un país futbolizado, donde todo se ve hacia el fútbol, con grandes inversiones… Yo miro el mundial, me encanta ir a ver los partidos, pero el fútbol no lo es todo y muchos deportistas de otras disciplinas, que también veo en las redes, se tienen que costear todo” comenta.

Reconoce que, en la actualidad, jugar hockey en hielo es caro, pero menciona algunos casos donde se avanzó en el mundo con proyectos colaborativos. “Hay ejemplos en otros países que empezaron con galpones, profesionales que se entusiasmaron y con el Estado invirtieron en el deporte y van creciendo” menciona.

Y confirma que sigue soñando porque “mientras no tengamos infraestructura, no vamos a poder tener buenos jugadores y seguiré buscando a los chilenos afuera”.

Otro anhelo: ir a la Copa del Desarrollo. Mónica Arias releva el compromiso de quienes se suman a los diversos equipos. “Tengo buenos elementos, gente que ayuda a motivar a otros. Muchos de los niños los ven como sus ídolos, me gusta que no busquen ídolos afuera sino en la delegación chilena” agrega.

Tiene un enfoque claro: educar también es parte de todo esto. “Es importante que te vean porque mientras hoy estaba en la pista (en La Florida) se acerca gente a preguntar y los motivo. Me gustaría ver mucha gente patinando” concluye.