Megarreforma: oficialismo confía en ampliar apoyos tras ajustada votación y oposición anuncia batería de indicaciones

La aprobación de la idea de legislar la megarreforma tributaria del Gobierno —por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención — marcó un nuevo hito para la agenda de la administración de José Antonio Kast y abrió una etapa de discusión en particular donde el Ejecutivo espera ampliar los respaldos al proyecto.

Tras la votación, el Ejecutivo destacó que el avance del proyecto permitirá perfeccionar la propuesta durante su paso por las comisiones especializadas, específicamente Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. Mientras, dirigentes y representantes de la oposición insistieron en que la reforma carece de consensos amplios y cuestionaron la disposición de las autoridades de La Moneda para incorporar observaciones formuladas durante los meses previos.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, valoró la aprobación de la idea de legislar y aseguró que el debate legislativo recién entra en una etapa donde será posible incorporar cambios y perfeccionamientos al texto.

“Independientemente de los votos en contra de la idea de legislar en general, yo soy convencido de que el Parlamento, en las instancias técnicas que corresponden, que son las comisiones, va a existir un diálogo fluido, un diálogo profundo, indicaciones que van a enriquecer el contenido del proyecto y ese diálogo ha existido”, aseguró el secretario de Estado.

La autoridad afirmó que ya se han producido intercambios con parlamentarios de oposición respecto del contenido de la iniciativa. En esa línea, manifestó confianza en que la próxima etapa de la tramitación permita consolidar acuerdos más amplios.

En medio del debate que dejó la estrecha aprobación de la idea de legislar, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), puso el foco en la necesidad de construir acuerdos durante la discusión en particular del proyecto.

“Creo que es vital que en el caso del Senado al menos tengamos ese espacio de acuerdo, tengamos ese espacio de diálogo, podamos ver si tenemos algo en conjunto y de esa manera, por supuesto, que como presidenta de la corporación, mi labor también es poder entregarlo, hacer de puente con el Ejecutivo y ver si podemos avanzar de esa forma”, destacó la legisladora.

La senadora sostuvo que la etapa que se abre tras la aprobación en general será clave para determinar si existe margen para acercar posiciones entre el Gobierno y la oposición. Asimismo, Núñez planteó que el Ejecutivo debe realizar esfuerzos para ampliar los respaldos a la iniciativa, especialmente considerando que algunas de sus disposiciones requerirán quórums superiores a los obtenidos en la votación de la idea de legislar.

“El Ejecutivo debería hacer lo mismo, lógicamente, tratar de construir una mayoría porque además, insisto, en algunas medidas se necesita mucho más que 26 votos. Por lo tanto, tenemos la obligación de lograr algunos acuerdos”, sostuvo.

Oposición se activa con críticas

Desde la oposición, en cambio, las reacciones apuntaron a cuestionar tanto el contenido del proyecto de Reconstrucción Nacional como la estrategia adoptada por el Gobierno para impulsar su avance legislativo.

El secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, sostuvo que el resultado refleja la ausencia de acuerdos amplios para una iniciativa de esta magnitud. Y aseguró que la estrecha diferencia obtenida por el Ejecutivo evidencia dificultades para construir consensos políticos.

“La verdad es que así no se construye democracia, así no se construye diálogo, así no se construye finalmente la necesaria reflexión ante esta megarreforma tributaria que es regresiva, que no va a traer más empleo, que no va a traer más crecimiento ni tampoco más inversión”, comentó.

El dirigente socialista rechazó además las acusaciones de obstruccionismo realizadas por sectores oficialistas y aseguró que la oposición ha formulado propuestas concretas durante la tramitación. “No es verdad que la oposición no tenga propuestas, no es verdad que la oposición sea obstruccionista. La verdad es que la oposición ha entregado propuestas en sucesivos momentos y aquello no ha sido escuchado”, señaló y recalcó que la iniciativa debió dividirse.

En la misma línea, la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, confirmó que su sector trabajará en una batería de indicaciones para modificar el proyecto durante la próxima etapa legislativa. “Se va a trabajar en esa línea. Hay plazo hasta el 6 de julio para adoptar las definiciones”, aclaró.

“Lo importante es que tenemos una visión compartida y es un mal proyecto (…), que toda la oposición no haya dado el respaldo no es bueno para el país, no es bueno para la estabilidad”, afirmó la dirigenta de la DC, quien aseguró que la disposición al diálogo se mantiene abierta “en pos de la búsqueda de buenos acuerdos para el país”.