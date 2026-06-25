Nuevo vuelo chárter expulsa a 62 extranjeros: Gobierno alcanza 743 salidas obligadas

El Servicio Nacional de Migraciones comunicó la concreción de un nuevo vuelo chárter mediante el cual fueron expulsados 62 ciudadanos extranjeros con destino a Bolivia, Colombia y Ecuador.

Del total mencionado, 46 corresponden a expulsiones administrativas, mientras que las 16 restantes son de carácter judicial.

De acuerdo con lo informado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, durante el transcurso de 2026 ya se han materializado mil 39 expulsiones de personas en situación irregular.

Si se considera únicamente el período comprendido desde el inicio de la actual administración —el pasado 11 de marzo —, la cifra es de 743 expulsiones efectivas. Adicionalmente, en lo que va del año se registran 2 mil 509 salidas voluntarias que han llegado a término.

Respecto al operativo de este miércoles, las autoridades precisaron que entre los expulsados figuran personas con antecedentes penales por delitos como homicidio simple, secuestro con violación, violación a mayor de 14 años, abuso sexual, tráfico ilícito de drogas, robos violentos e ilícitos asociados a armas de fuego.

Asimismo, se indicó que un 38,7% de los 62 expulsados registra antecedentes o condenas por delitos distintos al ingreso por paso no habilitado.