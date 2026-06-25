Partido Socialista conmemora 51 años de la desaparición de su primera Dirección Clandestina

A 51 años de la detención y posterior desaparición de los integrantes de la primera Dirección Clandestina del Partido Socialista, la Mesa Directiva Nacional y la militancia de la colectividad realizaron este jueves una serie de actividades conmemorativas para recordar a quienes encabezaron la resistencia a la dictadura tras el Golpe de Estado de 1973.

La conmemoración recuerda a dirigentes como Exequiel Ponce, Carlos Lorca, Ricardo Lagos Salinas, Carolina Wiff, Mireya Donoso y Michelle Peña, entre otros militantes socialistas detenidos y desaparecidos en junio de 1975, en una de las operaciones represivas más significativas ejecutadas por la DINA contra la organización política.

El vicepresidente del Partido Socialista y secretario general subrogante, Arturo Barrios, destacó el papel que desempeñó la dirección clandestina en los años posteriores al golpe militar. A su juicio, su principal legado fue haber permitido la continuidad política de la colectividad en medio de la persecución. “Lo que pretendían era poner un dique de contención ante el fascismo. La importancia de la dirección clandestina es que, si no hubiese existido, el partido hubiese terminado”, afirmó.

Barrios sostuvo que quienes integraron esa estructura no buscaban reconocimiento personal ni protagonismo histórico. “Era un trabajo colectivo, anónimo, que no pretendía pasar a la historia. Guardaron la llama del socialismo y las banderas que permitieron que esas ideas trascendieran”, señaló.

Asimismo, resaltó la juventud de varios de sus integrantes y las condiciones en que desarrollaron su labor política. “Eran jóvenes que se hicieron en la más dura de las luchas por mantener la democracia y las banderas del socialismo mientras muchos de sus compañeros caían abatidos o desaparecían. Es, de verdad, un acto de heroísmo sorprendente”, agregó.

Entre los dirigentes recordados también se encuentra Arnoldo Camú, abogado laboralista y exasesor del presidente Salvador Allende, asesinado días después del bombardeo a La Moneda. Sobre él, Barrios destacó su compromiso político y social. “Tenía una vocación de servicio inigualable. Cuando llega ese momento, rechaza rendirse y termina pagando con su vida. Siempre digo que nosotros no sabemos cuál habría sido nuestra conducta en una situación así”, reflexionó.

Memoria y futuro

Las actividades de conmemoración también contarán con la participación del Centro de Formación Memoria y Futuro. Su presidente, Jaime Lorca, explicó en conversación con Semáforo que la fecha busca mantener viva la memoria de quienes integraron la dirección clandestina y reflexionar sobre los desafíos pendientes en materia de derechos humanos.

“Nosotros sabemos que perdimos a nuestros compañeros y compañeras, pero la importancia de recordarlos hoy tiene que ver con impedir que se imponga el negacionismo y con seguir exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, señaló.

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Lorca recordó que los integrantes de la dirección clandestina asumieron la tarea de reconstruir el Partido Socialista tras el golpe de Estado, en un contexto marcado por la persecución sistemática de las organizaciones de izquierda. “Ellos empezaron a reconstruir el partido que había quedado destrozado después del 11 de septiembre, en medio de una política de exterminio contra los sectores populares”, afirmó.

Las actividades comenzaron durante esta mañana con un homenaje en el centro de Santiago. A las 19:00 horas, la Juventud Socialista realizará un acto en la calle Carlos Lorca 130, en el lugar donde fueron secuestrados Carlos Lorca y Carolina Wiff.

A ello se sumará un encuentro virtual organizado por el Centro de Formación Memoria y Futuro, que se desarrollará entre las 20:00 y las 21:00 horas y que incluirá intervenciones de dirigentes, familiares y colaboradores de quienes integraron la primera Dirección Clandestina del Partido Socialista.