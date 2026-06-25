Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 25 de Junio de 2026


Senador Cruz Coke se inhabilitará en acusación constitucional contra exministro Grau

El presidente de Evópoli se pronunció en contra del libelo antes de que llegara a la Cámara Alta. Su inhabilitación complica las posibilidades de que se alcancen los 26 votos necesarios para aprobar la acusación.

El presidente de Evópoli se pronunció en contra del libelo antes de que llegara a la Cámara Alta. Su inhabilitación complica las posibilidades de que se alcancen los 26 votos necesarios para aprobar la acusación.

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El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz Coke, comunicó a la mesa de la Cámara Alta, su decisión de inhabilitarse en la votación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Lo anterior, complica las posibilidades de que el libelo prospere, ya que los 26 votos necesarios para ello, solo se lograban contando con el respaldo de todos los senadores de derecha.

Ahora, los acusadores deberán convencer a alguno de los senadores independientes y los ojos estarían puestos en el representante de la Región de Magallanes, Karim Bianchi.

En su comunicación a la mesa del Senado, Cruz Coke no detalló los motivos de su inhabilitación. Sin embargo, la decisión tendría que ver con pronunciamientos en contra de la acusación, que realizó en redes sociales antes de que el libelo llegara a la Cámara Alta.

“El show de las acusaciones constitucionales como arma contingente debe terminar. Malversar instrumentos constitucionales daña al país. La ineptitud no es infracción constitucional. Esto no distingue sector político. Seriedad y sensatez deben imperar en el Congreso”, escribió el senador Cruz Coke.

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