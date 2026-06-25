Trump se prepara para la final del Mundial: será el encargado de entregar el trofeo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que fue el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le pidió que entregara el trofeo al equipo ganador del Mundial 2026, cuya final se disputará el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de East Rutherford, en Nueva Jersey.

Durante una reunión en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump confirmó la información que había sido adelantada el día anterior por Infantino.

“Creo que Gianni ha hecho un trabajo fantástico y sí, me ha pedido que entregue la copa”, afirmó el mandatario ante los medios de comunicación.

La participación de Trump en la ceremonia de premiación no sería la primera en un evento organizado por la FIFA. En 2025 ya protagonizó una escena poco habitual durante la final del Mundial de Clubes, cuando entregó el trofeo al Chelsea y permaneció sobre el escenario celebrando junto a los jugadores del conjunto inglés.

Además de referirse a la ceremonia de premiación, Trump destacó la organización del torneo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, el más grande en la historia de las Copas del Mundo.

El mandatario reconoció que el fútbol no tiene la misma tradición en Estados Unidos que en otras partes del mundo, pero valoró el impacto que ha tenido la competición y las altas cifras de asistencia registradas durante el campeonato.

“Nunca se ha visto nada igual. Las cifras superan a cualquier otra cosa, y ese espíritu es tremendo”, sostuvo.

Trump también comentó el buen desempeño que han mostrado algunas selecciones durante la fase de grupos, entre ellas Países Bajos y Estados Unidos, e incluso bromeó con la posibilidad de una final entre ambos equipos.

“Puede que juguemos contra ustedes la final”, comentó entre risas al secretario general de la OTAN, de nacionalidad neerlandesa.

La final del Mundial 2026 está programada para el 19 de julio y será uno de los eventos deportivos más importantes del año, con la presencia de autoridades políticas y dirigentes de la FIFA en la ceremonia de clausura.