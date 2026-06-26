Arrau responde a Matthei y reabre tensiones en la derecha por el plan de seguridad

Las diferencias al interior de la derecha volvieron a quedar expuestas luego de que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, respondiera a los cuestionamientos formulados por la excandidata presidencial Evelyn Matthei respecto de la estrategia de seguridad del Gobierno.

La exalcaldesa de Providencia manifestó que la administración actual llegó al poder sin un plan de seguridad como prometió durante la campaña. “Prometieron a todo Chile que tenían el mejor plan contra la delincuencia. No tenían nada, ni siquiera ministros“, expresó al matinal Tu Día.

Consultado por esas declaraciones, Arrau rechazó los dichos e hizo un llamado a revisar los antecedentes antes de emitir críticas. “La invito a informarse de buena manera. El plan fue presentado al Congreso. Está ahí, disponible”, señaló el secretario de Estado, quien agregó que espera que los cuestionamientos se realicen “con fundamentos y sobre el fondo, y no desconociendo la realidad”.

El intercambio generó incomodidad en la UDI, partido en el que milita Matthei y que ha buscado proyectarse como uno de los principales respaldos políticos del gobierno de Kast. Parlamentarios gremialistas llamaron a centrar el debate en las medidas de seguridad y evitar confrontaciones internas.

La diputada de la colectividad, Constanza Hube, sostuvo que la discusión debe enfocarse en evaluar y fortalecer las propuestas del Ejecutivo y aseguró que “en seguridad no podemos quedarnos en las peleas pequeñas“.

Mientras que el senador Sergio Gahona respaldó la gestión de Arrau y defendió que las críticas se formulen sobre la base de hechos concretos. “El ministro Martín Arrau ha presentado un plan al Congreso, ha transparentado sus prioridades y está impulsando una agenda concreta para fortalecer el combate al crimen organizado y la delincuencia“, indicó.

En la misma línea, el diputado Ricardo Neumann insistió en que “la seguridad de los chilenos merece una discusión seria y con fundamentos, más que dimes y diretes entre personas en particular”.