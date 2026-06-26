Defensa de Grau advierte que aprobación de la AC en el Senado podría generar "ciclo vicioso" de libelos entre gobiernos

El abogado Patricio Zapata, defensor del exministro de Hacienda Nicolás Grau, advirtió que la eventual aprobación de la acusación constitucional en el Senado podría desencadenar un “ciclo bastante vicioso de acusaciones” entre gobiernos.

“El corazón de nuestro argumento ha sido que esta acusación concreta contra el exministro Grau tiene escaso o muy poco fundamento jurídico”, comentó el jurista en entrevista con Radio ADN.

Y agregó: “A mayor abundamiento hemos planteado el riesgo o el peligro que una acusación como esta, digámoslo así, reinicie el ciclo bastante vicioso de acusaciones van, acusaciones vienen, en la medida que se van configurando distintas mayorías en la Cámara, y eso puede afectar a cualquier ministro de cualquier gobierno”.

Zapata sostuvo que el riesgo es aún mayor para el Ministerio de Hacienda, ya que las proyecciones económicas siempre están sujetas a debate. “Si las acusaciones pueden tener como base supuestos errores o discrepancias respecto de proyecciones económicas, cualquier ministro de Hacienda quedará especialmente expuesto”, señaló.

En cuanto al primer revés que sufrieron en la Cámara de Diputados, Zapata aseguró que no quedó frustrado. “Tuvimos la oportunidad de acopiar, de recoger un montón de evidencia, y se dio el espacio para recogerla, las exautoridades concurrieron, y tenemos ese dossier muy contundente, así que yo agradezco que en la Cámara hayamos tenido ese espacio”, afirmó.

“Me atrevo a pensar, y aquí voy a hacer una reflexión más politológica, que en la Cámara de Diputados debe haber muchos diputados y muchas diputadas que tienen reparos, que tienen objeciones a la política fiscal del gobierno anterior, mucho más que 77. Y fueron 77, es harto, pero fueron 77 los diputados que votaron por aprobar la acusación, entonces yo creo que es por lo menos 10, 15 o 20 que hicieron esta distinción”, añadió.

Zapata confía en que en el Senado ocurrirá un escenario similar, pero con mayor respaldo para la defensa: “Creo que en el Senado se va a volver a producir, espero que, con mayor fuerza, en mayor número, y tengamos a más y más senadores que actúen, como lo pide la Constitución, como jurados, que escuchen los testimonios y lo que ha venido diciendo el director del Presupuesto”.

Destacó también que diversos antecedentes recopilados durante la tramitación contradicen el argumento central del libelo. “El propio Consejo Fiscal Autónomo contradice la frase nuclear de la acusación, que habla de una supuesta inconsistencia aritmética”, afirmó.

En tanto, recordó que varios exministros de Hacienda, incluso de gobiernos de centroderecha, han cuestionado la procedencia de la acusación constitucional, señalando que, si bien puede haber materias para discutir, el caso no amerita un libelo acusatorio. Incluso el exministro Ignacio Briones sostuvo que los acusadores “se saltaron varios pueblos” en su argumentación.