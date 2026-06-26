Del "love bombing" al "rainbow ghosting": el apoyo a la diversidad se desvanece mientras el odio digital crece

La consultora global LLYC dio a conocer los resultados del informe Orgullo en ‘visto’, que dibuja una imagen sombría de la conversación en torno a la diversidad, equidad e inclusión (DEI) en Chile y el mundo.

Hoy, las empresas y marcas que mantienen políticas activas de inclusión representan un tercio menos que en 2023, los mensajes en X se han reducido a la mitad y el discurso de odio digital hacia el colectivo LGBTIQ+ se ha disparado un 38 %.

LLYC nombra esta retirada progresiva del apoyo público a la diversidad como “Rainbow Ghosting”, una metáfora cultural tomada de las relaciones digitales para explicar cómo una presencia que comenzó como bombardeo de amor (love bombing) hacia el colectivo LGBTIQ+, ha perdido continuidad hasta volverse estacional y, en algunos casos, desaparece.

Para dimensionar este fenómeno, LLYC utilizó herramientas de Big Data y procesamiento de lenguaje natural. En total se analizaron 15,1 millones de noticias, 202 millones de mensajes en la red social X y más de 4,6 millones de contenidos violentos en los 12 países en los que está presente, incluyendo a Chile. Además, examinó cómo los sistemas generativos interpretan la identidad mediante 90 preguntas sobre distintos ámbitos de la vida a cinco perfiles de control (cuatro LGBTIQ+ y uno cishetero) y se revisaron 627 imágenes generadas por IA.

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“Lo que revela este informe es la retirada progresiva y por goteo del apoyo público a la diversidad LGBTIQ+ por parte de marcas, instituciones y medios. Es cierto que el colectivo no ha dejado de hablar ni de movilizarse, pero el ecosistema que antes contribuía a sostener públicamente su pertenencia está respondiendo con menor frecuencia y continuidad, dejando que las narrativas más hostiles ocupen ese espacio, un discurso que, lamentablemente, la IA ya empieza a recoger. Necesitamos responder a esta dinámica y no dejar en un simple ‘visto’ este apoyo”, asegura Albert Medrán, Global Brand & ESG Head de LLYC.

Solo junio enciende la conversación

La conversación sobre diversidad está perdiendo frecuencia en los medios de comunicación. La cobertura en prensa escrita y digital cayó un 2,5% por trimestre desde el año 2021, una reducción que se aceleró de forma drástica hasta rozar el 10% trimestral durante los últimos tres años.

Por otro lado, las grandes corporaciones y centros educativos que antes lideraban la visibilidad del colectivo han comenzado a modificar su lenguaje o reducir su exposición pública: el indicador sobre políticas federales de inclusión pasó de +18 en 2023 a −17 a comienzos de 2025.

Menos volumen en redes sociales y aumenta el odio

En X, la conversación global sobre el colectivo LGBTIQ+ se redujo a la mitad, pasando de 26,1 millones de mensajes en 2023 a 12,7 millones en el último periodo. Paralelamente, el discurso de odio creció en 8 de cada 10 países, con un incremento promedio del 38% respecto a los últimos cuatro años. En Chile, concretamente, los mensajes hostiles hacia el colectivo aumentaron un 56,9%.

El informe también identifica una mutación en el lenguaje hostil: el 19,1% de los ataques digitales vincula al colectivo con un impacto negativo sobre la educación y, dentro de ese territorio, 7 de cada 10 referencias se apoyan en narrativas sobre niños y jóvenes.

La IA diseña dos futuros desiguales

El análisis revela una brecha en los sistemas generativos de inteligencia artificial. Los conceptos de autonomía e independencia aparecen con una intensidad un 140% superior en las respuestas dirigidas a perfiles cishetero. En cambio, los perfiles LGBTIQ+ reciben un 72% más de asociaciones con la gestión del miedo y de referencias al respeto y la dignidad, y un 42 % más de términos sobre exclusión o rechazo.

Por otro lado, 7 de cada 10 respuestas dirigidas a jóvenes del colectivo se construyen desde los sentimientos y las emociones, frente a solo la mitad (1 de cada 2) en el caso de hombres cishetero.

Por último, el 70% de las imágenes neutras generadas, los perfiles LGBTIQ+ aparecen forzados con símbolos explícitos de su identidad (como banderas), mientras que el 97% de los perfiles solicitados sin contexto fueron representados por defecto como personas caucásicas.