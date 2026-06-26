"Dio cuenta de lo que es": Jara tilda de "prepotente" al Presidente Kast tras altercado en La Araucanía

La excandidata presidencial Jeannette Jara criticó este viernes el comportamiento del Presidente José Antonio Kast durante un tenso episodio ocurrido en Villarrica, Región de La Araucanía, cuando el Mandatario se enfrascó en una discusión con un menor de edad que se negó a estrecharle la mano.

En el marco de una visita al Centro Cultural Liquén, donde Kast encabezó una ceremonia de entrega de títulos de dominio a familias mapuche, el Jefe de Estado se acercó a saludar a un grupo de personas que lo esperaban. Un niño, sin embargo, no quiso saludarlo. Así, el Presidente terminó protagonizando un acalorado intercambio con la madre del pequeño, quien expuso críticas a su gestión.

El video del altercado se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se ve a Kast decirle al niño: “Lo cortés no quita lo valiente, que le vaya muy bien en todos sus estudios”. Luego, la madre le respondió: “Usted tiene a todos los chilenos mal y él tiene consciencia”. Visiblemente alterado, el Presidente replicó que su Gobierno estaba “recuperando el orden y la libertad” y, tras alejarse, regresó para añadir: “Así como me está mirando, con esos ojos de niño, yo le digo que crezca en libertad”.

La discusión escaló cuando la mujer comenzó a gritar “demagogo” y otros vecinos se sumaron a los reproches. En ese instante, Kast volvió a interpelar al menor: “Lo siento por usted, joven. Ánimo, fuerza y fe; nunca se deje intimidar, y que su mamá no lo use a usted”.

Minutos después, Carabineros detuvo a la madre, luego de que se le pidieran los documentos de identidad y se conociera que registraba dos órdenes de detención vigentes por estafa.

La excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, cuestionó duramente la actitud del Mandatario. “Creo que cuando se ejerce un cargo de una alta magistratura hay que estar a la altura del trato con la ciudadanía adecuadamente”, sostuvo Jara. Y añadió: “Ayer el Presidente Kast dio cuenta de lo que es, una persona prepotente que se encarga de ponerse a discutir con un menor de edad, no me parece, me parece muy inadecuado”.

“El presidente Boric siempre tuvo mucha templanza y cariño para recibir las críticas y ser una persona receptiva”, agregó la exministra del Trabajo.

El episodio generó comparaciones en redes sociales con una situación similar ocurrida durante el gobierno de Boric. En una ocasión, un niño le dijo al entonces mandatario: “Usted le cae mal a mi abuela”. El hecho ocurrió en un acto público en el Museo Interactivo Mirador (MIM) y, frente a la confesión del pequeño, Boric mantuvo la calma y le respondió: “Dile a tu abuela que le puede caer bien o mal el Presidente y tiene todo el derecho a expresarlo siempre. Pero dile que yo igual, en todo caso, tengo que trabajar para ella. Mándale un saludo”.

Desde La Moneda intentaron restar importancia al altercado. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, señaló en CNN Chile: “Cuando una autoridad está en terreno, hay gente que se acerca con buen ánimo y otra con otras intenciones. Es algo a lo que está expuesta toda autoridad”. Y añadió que no hay presidente al que no le haya ocurrido “un episodio de esta naturaleza”.