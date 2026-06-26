Diputado Bassaletti llama a revisar responsabilidad penal adolescente sin caer en extremos: "Hay que buscar el equilibrio"

El diputado independiente de la bancada del Partido Republicano, Enrique Bassaletti, afirmó que el homicidio de un niño de 12 años en San Bernardo reabrió una discusión pendiente sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, dado que uno de los involucrados en la comisión del delito tenía 17 años.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, planteó que el aumento de la participación de menores en delitos exige revisar el sistema sin dejar de lado la prevención, la reinserción y las herramientas penales.

Bassaletti sostuvo que el ingreso de niños y adolescentes al delito responde a un problema estructural que se arrastra desde hace años, pero advirtió que la respuesta del Estado no puede limitarse únicamente a políticas preventivas. A su juicio, la reinserción debe seguir siendo un objetivo, pero también es necesario fortalecer los mecanismos de sanción cuando se trata de hechos de alta gravedad.

En ese sentido, llamó a que la discusión se desarrolle sin posiciones extremas. “Hay que estudiar este tema seriamente, sin sesgo, y tratar de buscar el equilibrio entre ambos mundos, que es la prevención, pero cuando sobrepasas todas esas líneas aceptables en la sociedad, no queda más remedio que buscar un camino también a través de la coerción, el castigo”, puntualizó.

El diputado también atribuyó el aumento de la participación de menores en delitos a un escenario de impunidad y cuestionó que se minimice el nivel de conciencia que pueden tener adolescentes involucrados en hechos violentos.

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Sobre ese diagnóstico, afirmó: “Por supuesto que adhiero a lo que tiene que ver con la prevención social, pero también creo que cuando usted está en circunstancias como las que estamos observando, tiene que ponerle freno a través del castigo“.

Respecto del proyecto que crea un Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades, Bassaletti valoró que durante la tramitación se recojan las observaciones realizadas por la Fiscalía Nacional y otros organismos para evitar eventuales problemas de constitucionalidad.

Consultado por ese debate, señaló que no se cierra a analizar las observaciones que tenga el Ministerio Público o la Defensoría. “La idea es que podamos sensatamente llegar con una norma a la sala que pueda ser discutida entre el resto de los diputados“, sostuvo

Críticas de Matthei

Bassaletti también abordó las críticas formuladas por Evelyn Matthei a la gestión del Gobierno en materia de seguridad. Si bien reconoció su cercanía con la exalcaldesa, discrepó de sus cuestionamientos y defendió el trabajo realizado en la elaboración del programa de seguridad de la actual administración.

En ese contexto, respondió: “Yo participé en el programa de seguridad (…) y es tremendo decir que no había nada. Tuvimos meses diseñando estrategias, cursos de acción bien concretos”.

Sobre el funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública, Bassaletti consideró que su creación fue una decisión correcta, aunque estimó que la institucionalidad aún requiere mayores atribuciones y coordinación con otros organismos del Estado.

En ese marco, insistió en que uno de los desafíos pendientes es avanzar en una reforma al sistema de persecución penal: “No sacamos nada con fortalecer a las policías si no hay un cambio en el tratamiento de la persecución penal (…) hay una falla estructural y hay que explorar también qué pasa con nuestra estructura de justicia“.