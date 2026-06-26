Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 26 de Junio de 2026


Fraude supera los $100 millones: Fiscalía acusa al senador Calisto por delitos contra el fisco

La investigación, desarrollada en la Región de Aysén, estableció que los honorarios abonados por el Congreso a Graf fueron derivados posteriormente hacia Cárcamo y al entonces diputado Calisto, para su beneficio personal.

La investigación, desarrollada en la Región de Aysén, estableció que los honorarios abonados por el Congreso a Graf fueron derivados posteriormente hacia Cárcamo y al entonces diputado Calisto, para su beneficio personal.

Justicia

La Fiscalía Local de Coyhaique, en conjunto con la PDI, formalizó una acusación contra ocho personas por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, en calidad de reiterados. Entre los imputados figura el senador Miguel Ángel Calisto Águila (IND).

El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, precisó que los tres principales acusados son Roland Cárcamo Catalán, Carla Graf Toledo y Calisto, quienes se exponen a penas de crimen.

Según el persecutor, los contratos suscritos con Graf nunca implicaron una prestación de servicios reales para el parlamentario, sino que operaron como un “mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales”.

La investigación, desarrollada en la Región de Aysén, estableció que los honorarios abonados por el Congreso a Graf fueron derivados posteriormente hacia Cárcamo y al entonces diputado Calisto, para su beneficio personal. En total, el esquema sistemático de contratación de servicios ficticios habría generado un perjuicio económico que supera los $100 millones.

Junto con la presentación de la acusación, la Fiscalía pidió nuevamente a la Corte de Apelaciones de Coyhaique el desafuero para el senador Calisto.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.

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