Fraude supera los $100 millones: Fiscalía acusa al senador Calisto por delitos contra el fisco

La Fiscalía Local de Coyhaique, en conjunto con la PDI, formalizó una acusación contra ocho personas por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, en calidad de reiterados. Entre los imputados figura el senador Miguel Ángel Calisto Águila (IND).

El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, precisó que los tres principales acusados son Roland Cárcamo Catalán, Carla Graf Toledo y Calisto, quienes se exponen a penas de crimen.

Según el persecutor, los contratos suscritos con Graf nunca implicaron una prestación de servicios reales para el parlamentario, sino que operaron como un “mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales”.

La investigación, desarrollada en la Región de Aysén, estableció que los honorarios abonados por el Congreso a Graf fueron derivados posteriormente hacia Cárcamo y al entonces diputado Calisto, para su beneficio personal. En total, el esquema sistemático de contratación de servicios ficticios habría generado un perjuicio económico que supera los $100 millones.