"Gobierno clasista": el duro diagnóstico del Frente Amplio sobre la administración del Presidente Kast

Con la participación del expresidente Gabriel Boric, el Frente Amplio dio inicio este fin de semana a la etapa plenaria de su primer Congreso Ideológico, instancia que marca el cierre de tres meses de debates desarrollados en más de 250 unidades de base del partido y que busca sistematizar las principales conclusiones sobre su proyecto político y los desafíos futuros.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, destacó el proceso de discusión interna y la consolidación de la colectividad, que en las próximas semanas cumplirá dos años desde su unificación.

“Desde el Frente Amplio dimos inicio a nuestra discusión plenaria del primer congreso partidario. Tuvo más de 250 unidades de base de discusión de todos los militantes del partido (…), lo que nos ayuda a tener una primera conclusión respecto a quiénes somos, hacia dónde vamos y también un análisis de todo lo que han sido estos últimos años“, abordó la dirigenta.

Martínez sostuvo que el partido llega a esta etapa “con el orgullo y también la confianza de todo el trabajo que hemos avanzado“. Destacó el proceso de unidad alcanzado y aseguró que la colectividad enfrenta una nueva etapa “con la determinación profunda de que la solidaridad” es el mejor y más eficiente camino “para lograr los desafíos que Chile requiere”.

Si bien afirmó que el congreso está centrado en el proyecto político más que en la contingencia, la dirigente aprovechó la instancia para realizar un balance crítico de los primeros 106 días del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

“Podemos notar también dentro de nuestras conclusiones algunos aspectos que yo creo que se unen a la actitud que ha tenido este gobierno durante estos 106 días, donde hemos tenido un gobierno que ha sido profundamente clasista en todas las medidas que ha tomado. Ha beneficiado a un sector más pequeño de la sociedad, quienes tienen más recursos, en desmedro de quienes menos tienen”, cuestionó.

Además, la timonel cuestionó decisiones del Ejecutivo como la no aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y la tramitación de la reforma tributaria. Sostuvo que el Gobierno ha privilegiado una visión “muy ideológica” y con escasa capacidad para generar acuerdos.

En ese contexto, anunció una estrategia política orientada a defender las reformas impulsadas durante la administración anterior. “Queremos salir a pelear, queremos salir a defender los avances alcanzados por el pueblo de Chile: la gratuidad, el Copago Cero, las 40 horas. No es triunfo de un sector político, es triunfo de una ciudadanía organizada que decidió empezar a cuestionar los abusos”, enfatizó.

La diputada Gael Yeomans, en tanto, sostuvo que el proceso congresal busca proyectar al Frente Amplio más allá de su militancia y convocar a sectores que comparten una agenda de transformaciones sociales.

“Este proceso de diálogo que ha tenido la militancia durante el congreso y que ahora va a concluir este fin de semana, es una invitación no solamente a ser parte del Frente Amplio y discutir sobre los desafíos que tiene la izquierda de hoy, sino que es una invitación abierta a todos quienes hoy día quieren moverse, a todos quienes quieren reaccionar frente a la injusticia, frente a las desigualdades“, indicó.

Asimismo, planteó que la discusión también apunta a disputar el concepto de libertad desde una perspectiva de derechos sociales. “La libertad no puede ser una bandera de lucha de la derecha, porque esa libertad no es real. Nuestra libertad no solo es de palabras, es una libertad de realización de las personas, de las mujeres que cuidan y que por cuidar muchas veces no pueden desarrollar sus vidas ni sus proyectos personales”, afirmó.

Por su parte, el senador Diego Ibáñez sostuvo que la realización del primer congreso representa el cierre de una etapa para el Frente Amplio y el comienzo de un nuevo ciclo político. “Muy contentos de la culminación de este primer congreso del Frente Amplio, un partido que es muy nuevo, un partido joven, un partido que ya cuenta con un expresidente de la República, un partido que proviene de los movimientos sociales y que además se abre a la ciudadanía con un congreso abierto”, señaló.

El parlamentario agregó que la colectividad busca responder a las demandas ciudadanas poniendo el foco en la defensa de los derechos sociales. “Hoy cerramos un ciclo en la historia del Frente Amplio y comenzamos uno nuevo de cara a una ciudadanía que cada día exige que la política responda a los problemas de la gente, con menos recortes en los hospitales públicos, con una reforma que apunte a la clase media, a los trabajadores y con una garantía de los derechos sociales ya conquistados por la década de los movimientos sociales”, concluyó el parlamentario.