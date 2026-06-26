Keiko Fujimori se da por ganadora: "Elección ya acabó, vamos por los próximos 5 años"

La virtual vencedora de las elecciones presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, dio por ganados los comicios a falta de que finalizara el recuento oficial de votos y afirmó que ahora debía centrarse en el trabajo a realizar de cara a los “próximos cinco años”.

“Esta elección ya acabó. Ahora lo que tenemos que fijarnos es qué vamos a hacer los próximos cinco años. Y lo que vamos a hacer es que el Estado vuelva a funcionar. Lo que vamos a hacer es recuperar las calles y podamos salir con tranquilidad”, afirmó en un mensaje a sus seguidores y los de Fuerza Popular.

Con el 99,88% de los votos escrutados, Fujimori seguía al frente con el 50,1% de los respaldos frente al 49,8% de los votos obtenidos por su rival, el candidato izquierdista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. En ese momento, la diferencia era de unos 44.500 votos.

Así, Fujimori señaló que la carrera electoral ya había concluido y que venía un periodo de cinco años de trabajo: “Lo que nos corresponde ahora es tender puentes, volvernos a abrazar, trabajar juntos por la unidad de todos los peruanos”.

En este sentido, expresó su voluntad de dialogar con los sectores que aún desconfiaban de su figura y prometió una gestión que diera prioridad a las obras públicas y la creación de empleo.

Por otra parte, resaltó la labor voluntaria de quienes participaron en la supervisión del proceso electoral. “Muchos de ustedes nos ayudaron en esta cruzada cívica, en las que participaron de manera voluntaria para defender la democracia”, manifestó, según recogió la emisora RPP.

“Gracias por habernos ayudado, por darle esta oportunidad que, por supuesto, la asumimos con humildad y vamos a tener un gran equipo, un equipo que vaya más allá de nuestro partido, un equipo que tenga experiencia, pero sobre todo que tenga la camiseta del Perú bien puesta”, apuntó.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que estaba previsto que los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral, celebrada el pasado 7 de junio, fueran publicados oficialmente entre el 3 y el 7 de julio.

Los jurados electorales especiales ya habían comenzado a proclamar los resultados de algunas mesas, un proceso que se prolongaría durante los días siguientes hasta la proclamación oficial.