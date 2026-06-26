"No me quiere dar un peso": Iván Poduje reabre el fuego amigo contra Jorge Quiroz

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, endureció sus críticas contra el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, durante su intervención en el Encuentro Nacional Empresarial de La Araucanía (Enela) 2026, realizado en Temuco. En la ocasión, el secretario de Estado expuso las dificultades que enfrenta su cartera para ejecutar proyectos habitacionales debido a las restricciones presupuestarias y al recorte del 3% aplicado a todas las dependencias del Gobierno.

Ante el auditorio empresarial, Poduje lanzó una frase que provocó risas entre los asistentes: “Yo tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso”. Para graficar la tensión por los recursos, recreó un supuesto diálogo con su par: “Necesito 500 mil UF para arreglar… No, no las tiene, páguelas usted… Si no tengo plata, no está en el presupuesto… Bueno, que se joda… Pero, ¿qué hago? Están las familias pidiendo la asignación directa… Bueno, problema suyo”.

Más adelante, Poduje profundizó en el desencuentro y aludió directamente a Quiroz con una declaración que generó controversia: “¿Qué voy a hacer con Quiroz? Imagínese lo que es para mí decirle a ese hombre, devoto a la Virgen del Puño, que tengo que pedirle (recursos)”.

El ministro también vinculó los problemas habitacionales a fallas estructurales del Estado y del sector privado: “En rigor, es un problema del Estado que no fiscalizó y de las empresas”, señaló, añadiendo que su cartera debe enfrentar costos por reparaciones que alcanzarían los $17.880 millones.

En su exposición, el titular del Minvu cuestionó el modelo de construcción de viviendas sociales, advirtiendo sobre efectos como la segregación y la concentración de proyectos en ciertas zonas. “Estamos generando guetos”, afirmó.

Este no es el primer roce público entre ambos ministros. En abril pasado, cuando se le consultó si Quiroz podía obligarlo a aplicar el ajuste fiscal, Poduje ya había respondido: “No, yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast, es el Presidente de Chile, él es mi único jefe, yo me debo a él y a los chilenos. El ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay”.