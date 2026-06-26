Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 26 de Junio de 2026


Senador Celis (PPD) y avance de la megarreforma: "El Gobierno no ha cedido ni un centímetro en temas medioambientales"

El parlamentario valoró los cambios anunciados por Hacienda, pero advirtió que el Ejecutivo no ha mostrado apertura para modificar las disposiciones que alteran la institucionalidad ambiental vigente, principal traba para conseguir respaldo del PPD.

El parlamentario valoró los cambios anunciados por Hacienda, pero advirtió que el Ejecutivo no ha mostrado apertura para modificar las disposiciones que alteran la institucionalidad ambiental vigente, principal traba para conseguir respaldo del PPD.

Política

A pocos días de que la Comisión de Hacienda del Senado retome la discusión en particular de la megarreforma, el Gobierno anunció que ingresará indicaciones para reformular ciertas propuestas. Para el senador del PPD, Ricardo Celis, los cambios no representan un giro en la propuesta, sino que recogen planteamientos que el Ejecutivo ya había expuesto durante las conversaciones previas con la oposición.

Luego de que el proyecto fuera aprobado en general por un estrecho margen en la Sala del Senado, el Ministerio de Hacienda abrió un nuevo espacio de negociación con el propósito de ampliar los respaldos de cara a la votación en particular. Entre los cambios anunciados figuran la focalización del crédito tributario al empleo, una reducción del período de invariabilidad tributaria y modificaciones a la franquicia Sence.

En ese contexto, Celis afirmó que las medidas dadas a conocer por el Ejecutivo no son nuevas y forman parte de los planteamientos que ya se habían discutido antes de la votación en general.

Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, celebra aprobación de la idea de legislar la megarreforma en el Senado.
Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, celebra aprobación de la idea de legislar la megarreforma en el Senado. Foto: Aton.

Lo que está explicitando hoy el Gobierno es lo mismo que señaló durante el periodo de conversación con la oposición antes de la votación en general del megaproyecto, lo que tiene que ver con invariabilidad tributaria, modificar los tiempos, que ya venía un poco la discusión desde la Cámara de Diputadas y Diputados, y se ha sumado a esto una prima de entrada”, aseveró.

Respecto del crédito tributario al empleo, el parlamentario valoró la decisión del Ejecutivo de revisar su diseño y focalizar el beneficio en determinados grupos de trabajadores. “Creo que hay más modificaciones posibles que realizar allí, también lo que tiene que ver con el crédito laboral. Refocalizar en aquellas personas o grupos de personas que hoy día están en una situación laboral más compleja, estos jóvenes y mujeres, parece una iniciativa interesante“, señaló. 

Sin embargo,Celis advirtió que las materias ambientales continúan siendo el principal punto de diferencia entre el Gobierno y el PPD. A su juicio, el proyecto mantiene disposiciones que generan preocupación respecto del resguardo de la institucionalidad ambiental.

Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Foto: Aton.

En cuanto a esta materia, enfatizó: “(El Gobierno) no ha cedido ni un centímetro en los temas medioambientales. En la práctica, actúa como seguro frente a proyectos con resolución de calificación ambiental señaladas negativamente aún por tribunales ambientales”. 

“Eso nos parece un tema grave, importante y donde el Gobierno no ha dado ninguna señal positiva para hacer un cambio en esa materia. Creo que ahí hay un tema central y tal vez la gran línea roja para el PPD, que históricamente se ha ocupado y preocupado por los temas de crecimiento económico, pero sostenible y sustentable”, complementó.

El Ejecutivo tiene plazo hasta el 6 de julio para ingresar las indicaciones comprometidas. Posteriormente, la Comisión de Hacienda retomará la discusión en particular del proyecto, etapa en la que el Gobierno buscará construir una mayoría más amplia para su aprobación.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Venezuela: víctimas fatales por el terremoto aumentan a 920 y heridos a 3 mil 360
post-title
Diputado Bassaletti llama a revisar responsabilidad penal adolescente sin caer en extremos: "Hay que buscar el equilibrio"
post-title
"Dio cuenta de lo que es": Jara tilda de "prepotente" al Presidente Kast tras altercado en La Araucanía
post-title
Del "love bombing" al "rainbow ghosting": el apoyo a la diversidad se desvanece mientras el odio digital crece

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X