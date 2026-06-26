Senadora Claudia Pascual por megarreforma: Quieren "restituir el Estado de fines de los 80"

En el marco del avance legislativo de la megarreforma, la senadora del Partido Comunista (PC), Claudia Pascual, acusó que el Gobierno pretende retrotraer condiciones tributarias y medioambientales que tenía el país décadas atrás.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria de oposición y exministra señaló que no ve al Ejecutivo con “muchas ganas de aperturar las conversaciones”, porque si existiera esa voluntad habrían “dado un plazo de indicaciones más largo”.

“Yo esperaría que hubieran más audiencias todavía. Creo que hay mucho que escuchar, por ejemplo, en el plano medioambiental, creo que hay mucho que escuchar en materia de empleo, pero también seguir escuchando en la propia Comisión de Hacienda los nudos más centrales que tiene esta megarreforma”, estimó.

Pascual aseguró que lo que se está tramitando es “una contrarreforma tributaria a lo que ya teníamos estipulado hace 12 años y a ratos, inclusive, quieren ir mucho más atrás que estos últimos 12 años”.

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“Pareciera que aquí se quiere restaurar, no condiciones tributarias de hace 20 años, sino que lo que se quiere restaurar es más bien una concepción, de condiciones tributarias, pero también por el manejo medioambiental, que quisieran restituir el Estado de fines de los ochenta”, afirmó.

La senadora del PC además acusó que el Gobierno está tratando de avanzar sin construir mayorías: “Están tratando de ganar esto como un partido de fútbol. Lo que importa es la diferencia mínima del gol que te permita ganar y punto”, dijo.

A su juicio, “no se están previendo voces que incluso vienen desde fuerzas que no son de oposición necesariamente, sino que también representan un mundo que incluso votó por el actual Gobierno, del mundo académico, del mundo de los economistas que están planteando que aquí hay situaciones complejas”, indicó.

Pascual recalcó que para crecer, Chile debe invertir en innovación tecnológica y generar valor agregado a sus materias primas. Sin embargo, advirtió en el Gobierno “una postura muy ideologizada”, “que le echa la culpa al eslabón más delgado de la cadena”.

“Son las condiciones laborales de los trabajadores, lo que se ha conquistado, lo que no permite el crecimiento. Salieron con discursos de que son las 40 horas, de que son las condiciones laborales. Bueno, pero, ¿cuál es la idea entonces? ¿Que volvamos a qué tiempos?”, cuestionó.