Sube a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

“Lamentablemente, ya tenemos 580 personas fallecidas”, dijo Delcy Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles, doblando el balance oficial de personas muertas por los dos terremotos que tuvieron lugar en Venezuela, que hasta ahora era de 235.

La cifra de heridos fue revisada a 2 mil 980 personas, frente a las 4 mil 300 mencionadas el jueves. Los sismos, de una magnitud de 7,2 y 7,5, casi simultáneos, dejaron además decenas de edificios colapsados, especialmente en la zona de La Guaira, una población costera cercana a Caracas en la que el jueves fue decretado el estado de emergencia.

Delcy Rodríguez confirmó precisamente la militarización de La Guaria, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, para proceder con mayor rapidez en la ayuda a la que es la región más afectada: “Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del estado La Guaira, para atender esta coyuntura que afecta a nuestro pueblo”.

La presidenta encargada añadió que se han despejado las vías para permitir a rescatistas, organismos de seguridad ciudadana y a los propios militares desplazarse para garantizar aspectos logísticos como la provisión de alimentos y agua potable.

La respuesta internacional no se ha hecho esperar, y 17 países han movilizado equipos de búsqueda y rescate, según confirmaron las Naciones Unidas. Los primeros en llegar han sido desde México y El Salvador, aunque también han entrado en el país personal de Chile, Colombia, Italia, Suiza y Estados Unidos. Igualmente, se han activado equipos de Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, Catar y España.

El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, afirmó el jueves que habían contabilizado más de 200 personas atrapadas. No obstante, en un portal de internet creado por venezolanos para ayudar en la búsqueda hay registradas casi 50 mil personas que sus familiares no han podido localizar.

En cuanto al número de víctimas extranjeras, de momento, según los últimos datos, se sabe que nueve ciudadanos portugueses han fallecido y 56 están desaparecidos, y cuatro españoles han muerto y 99 están en paradero desconocido. Igualmente, dos brasileños, un italo-venezolano y dos chinos han perdido la vida.