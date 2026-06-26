Venezuela: víctimas fatales por el terremoto aumentan a 920 y heridos a 3 mil 360

Las autoridades de Venezuela elevaron este viernes a 920 los muertos y 3 mil 360 los heridos a causa de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles en el noreste del país.

“Debemos anunciar con dolor que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3 mil 360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4 mil personas damnificadas“, informó en rueda de prensa el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El dirigente venezolano lamentó los efectos del desastre natural más devastador en las últimas décadas en el país y aprovechó para “agradecer a los miles de voluntarios” así como a los “miles y miles de funcionarios, de grupos de rescate, de cuerpos policiales, de las Fuerzas Armadas y alcaldías” por sus esfuerzos para atender a los afectados del doble seísmo.

Asimismo, pidió a la población que no se dirija a La Guaira, argumentando que, si bien es masiva la intención de ayudar, se congestionan las vías por donde se evacúa y traslada a los heridos hacia refugios y hospitales.