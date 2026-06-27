Bombardeos en Ormuz: ataques cruzados entre Irán y EE.UU. evidencian fragilidad del "memorando de entendimiento"

El frágil proceso de paz alcanzado para Medio Oriente se encuentra al borde del colapso definitivo. El Gobierno de Irán responsabilizó formalmente a Estados Unidos por el violento cruce de ataques militares registrado este viernes en la región. Durante dicha jornada, las fuerzas persas arremetieron contra posiciones norteamericanas en la zona, lo que provocó una inmediata respuesta del Ejército estadounidense, el cual bombardeó múltiples objetivos estratégicos de la vigilancia costera de la república islámica.

Mientras Washington argumenta que sus operaciones aéreas fueron una represalia directa ante previos sabotajes iraníes contra embarcaciones comerciales, el Ministerio de Exteriores de Teherán catalogó la ofensiva norteamericana como una “flagrante violación del Memorando de Entendimiento” firmado recientemente por ambas potencias. Las autoridades islámicas justificaron sus maniobras marítimas asegurando que solo ordenan a los buques circular por las rutas exclusivas establecidas por su soberanía en el estrecho de Ormuz, advirtiendo que defenderán sus intereses nacionales con todas sus fuerzas ante lo que calificaron como una agresión del régimen estadounidense.

La crisis diplomática se agravó de forma dramática durante la mañana de este sábado. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (Ukmto), organismo dependiente del Ministerio de Defensa británico, reportó el impacto de un proyectil no identificado contra un buque petrolero en pleno corazón del estrecho de Ormuz. Según los primeros reportes entregados por el armador de la nave comercial, el impacto se registró a las 08:00 horas, provocando severos daños estructurales en el puente de mando.

Pese a la fuerza del impacto, la entidad británica confirmó que toda la tripulación del petrolero se encuentra a salvo y que, de momento, no se han registrado desastres medioambientales o derrames de crudo en el océano. Debido a la gravedad de este incidente, la Ukmto determinó elevar el nivel de amenaza a “sustancial” en toda la zona, recomendando a las flotas internacionales transitar con extrema cautela. El organismo advirtió, además, sobre la presencia de buques de guerra occidentales que trabajan de urgencia en el desminado del estrecho, lo que ya está generando una alta congestión en las rutas de tránsito marítimo.

Escalada regional y advertencia a los países del Golfo

Los coletazos del enfrentamiento bilateral comenzaron a expandirse rápidamente hacia otros estados de la península arábiga. El gobierno de Bahréin denunció de manera oficial que su territorio fue blanco este sábado de una serie de ataques perpetrados por aviones no tripulados (drones) provenientes de Irán. Esta ofensiva múltiple se consolida como la mayor escalada militar e institucional desde la firma del histórico Memorando de Entendimiento de Islamabad, concretada hace apenas diez días, el pasado 17 de junio.

Frente a la inminente expansión del conflicto armado, la cancillería iraní emitió un duro emplazamiento internacional, apuntando de forma directa a sus vecinos geográficos. Teherán subrayó la necesidad imperiosa de que todos los países situados en la costa sur del Golfo Pérsico se adhieran estrictamente al principio de buena vecindad. En esa línea, la administración persa recordó la vigencia del derecho internacional que prohíbe taxativamente a los Estados permitir que los agresores utilicen sus territorios, bases aéreas o instalaciones logísticas para ejecutar actos de agresión militar en contra de la República Islámica.