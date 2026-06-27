Cancillería confirma muerte de chileno en los masivos terremotos de Venezuela

El impacto de la catástrofe que sacude a Venezuela llegó al país. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó de manera oficial el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena producto de la destructiva seguidilla de terremotos ocurridos el miércoles.

A través de una declaración pública, la Cancillería lamentó profundamente el deceso del compatriota en el extranjero e informó que las oficinas del ministerio ya se encuentran en contacto directo con su núcleo familiar con el propósito de prestar toda la asistencia, orientación técnica y contención emocional necesaria en este complejo momento.

La confirmación coincide con un panorama desolador en el país caribeño. Según el balance de las últimas horas, las víctimas fatales alcanzan casi mil muertes y 3 mil 360 heridos, además de 50 mil desaparecidos, consecuencia de los dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados en el sector noreste del territorio venezolano.

Frente a la magnitud del desastre, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, lamentó públicamente los efectos de la que ya catalogó como la tragedia más grande sufrida en las últimas décadas en la nación.

Despliegue de ayuda humanitaria y misiones en terreno

La confirmación del deceso de la persona chilena se da en paralelo al despliegue de ayuda internacional enviado por el Estado chileno. Un equipo de rescatistas y brigadistas especializados pertenecientes al Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de Bomberos de Chile, junto con toneladas de equipamiento logístico de alta tecnología, despegaron rumbo a la zona de catástrofe a bordo de una aeronave estratégica KC-135 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

En el mismo vuelo institucional de emergencia se embarcó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, acompañado por un funcionario de alta jerarquía de la Cancillería. Ambas autoridades nacionales viajaron con el mandato expreso de coordinar directamente en terreno toda la logística, operatividad y enlace de los equipos de rescate chilenos, además de supervisar los requerimientos de la comunidad de chilenos residentes que se han visto damnificados por la emergencia climática.