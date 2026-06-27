Cancillería habilita formularios de asistencia para ubicar a chilenos en Venezuela tras devastadores terremotos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile activó un plan de contingencia digital de urgencia para ir en ayuda de la comunidad residente. La institución pública habilitó una serie de formularios oficiales de asistencia destinados a apoyar y catastrar a los ciudadanos chilenos que pudiesen haberse visto damnificados por la seguidilla de terremotos de gran intensidad que sacudieron a Venezuela durante esta semana. La medida institucional persigue como fin prioritario agilizar los procesos de localización de los connacionales, centralizar el flujo de datos sensibles y optimizar la respuesta logística de los consulados en terreno.

La determinación de la Cancillería chilena se adoptó en respuesta inmediata a la grave crisis humanitaria y de infraestructura provocada por los movimientos telúricos que alcanzaron magnitudes de 7.1 y 7.5 en la escala de Richter. De acuerdo con los balances oficiales consolidados por los organismos de emergencia caribeños, la catástrofe mantiene un saldo preliminar de 1.430 personas fallecidas y 3.238 lesionadas. Adicionalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno confirmó este viernes el trágico deceso de un ciudadano chileno a consecuencia directa del desastre natural.

Las herramientas de contacto gubernamental fueron diseñadas con interfaces específicas para abordar dos realidades simultáneas, dirigiendo los formularios tanto a los compatriotas que permanecen físicamente en las zonas afectadas de territorio venezolano como a los familiares que, desde Chile o el extranjero, intentan conocer el estado de salud y paradero de un ser querido. Al ingresar a la plataforma informática del ministerio, los usuarios se encontrarán con dos alternativas de navegación según sea su caso particular: la de búsqueda activa, una opción titulada “busco a una persona afectada” que está destinada a abrir expedientes de rastreo consular; y la de reporte de supervivencia, bajo la opción “estoy a salvo / tengo información”, la cual fue diseñada para actualizar de manera oportuna los catastros geográficos de seguridad.

Ante el alto tráfico esperado en los servidores del Estado, las autoridades diplomáticas recomendaron de manera explícita a la ciudadanía completar cada uno de los antecedentes requeridos con la mayor rigurosidad y precisión posible. Asimismo, se instó a realizar una coordinación previa exhaustiva entre los integrantes del grupo familiar antes de levantar un reporte digital en el sistema, medida indispensable para evitar la duplicidad innecesaria de alertas tempranas que terminen ralentizando o entorpeciendo el trabajo de los equipos de búsqueda en las zonas de desastre.

Resguardo de datos y asistencia en zona de catástrofe

El Ministerio de Relaciones Exteriores fue enfático en señalar el carácter confidencial y estratégico del proceso de recolección de datos en curso. Toda la información personal y de geolocalización que sea recopilada a través del portal institucional será utilizada bajo estrictos protocolos de reserva y de manera exclusiva para establecer enlaces de comunicación con los damnificados, proveer orientación técnica en situaciones de crisis y articular la entrega de asistencia material o médica que requieran los ciudadanos chilenos en medio de la emergencia.

Las oficinas consulares chilenas en el país caribeño se mantendrán operando bajo régimen de alerta, coordinando de forma paralela con las autoridades locales venezolanas para verificar el estado de los campamentos, las redes sanitarias y los perímetros de mayor destrucción urbana, con el propósito de asegurar que la ayuda gubernamental llegue de forma oportuna a los compatriotas afectados.