Chile inicia su camino mundialista en la FIBA 3x3 Youth Nations League 2026

El baloncesto más dinámico e intenso del planeta llega para encender el invierno en la capital. Desde este sábado, el Centro de los Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional albergará la FIBA 3×3 Youth Nations League 2026 (Conferencia Américas Norte), un prestigioso torneo internacional de alto rendimiento que congregará a los mejores exponentes de la categoría Sub 23, tanto en la rama masculina como femenina, de seis países del continente.

Durante seis jornadas de competencia al límite, las delegaciones de Chile, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Puerto Rico e Islas Caimán se verán las caras bajo un exigente formato de seis paradas independientes denominadas Stops. El certamen continental posee un alto valor estratégico, puesto que no solo medirá el nivel y la velocidad de las futuras estrellas de proyección olímpica, sino que además premiará de forma exclusiva al país campeón de cada categoría con un boleto directo a la Copa del Mundo FIBA 3×3 U23 que se disputará en China.

El fixture oficial contempla el salto inicial para la tarde de este sábado a las 14:30 horas, abriendo los fuegos con el atractivo choque femenino entre las escuadras de Estados Unidos e Islas Caimán. En tanto, la selección chilena masculina concretará su esperado debut en la misma jornada inaugural a las 14:55 horas, oportunidad en la que se medirá ante el siempre físico combinado de Canadá, buscando hacer respetar la localía y el aliento del público en el principal recinto polideportivo de la nación.

La presidenta de la Federación de Básquetbol de Chile (FebaChile), Karin Heerwagen, destacó la relevancia de albergar una cita de este calibre, señalando que representa una vitrina inigualable para potenciar el desarrollo de la especialidad en el medio local y una oportunidad de oro para que los fanáticos nacionales asistan a apoyar a los seleccionados frente a potencias mundiales. Por su parte, el Head Coach de las selecciones nacionales de 3×3, Gustavo Vega, anticipó una dura batalla por el pasaje al Mundial, advirtiendo que los rivales tradicionales de la zona le otorgan cada vez mayor prioridad técnica a la modalidad, por lo que el factor de la localía será clave para dejar el nombre del país en lo más alto.

Un formato frenético a media cancha y transmisión multiplataforma

La competencia mantendrá un ritmo de juego vertiginoso con partidos diarios consecutivos, estableciendo únicamente una jornada general de descanso para el próximo martes 30 de junio. En lo técnico, los encuentros se regirán bajo las estrictas directrices de la FIBA para esta disciplina urbana, lo que implica disputas a media cancha utilizando un solo aro y con una duración máxima de 10 minutos cronometrados. A esto se suma un reloj de posesión reducido a apenas 12 segundos por jugada para garantizar transiciones rápidas, junto con la regla de la victoria directa por nocaut, la cual otorga el triunfo inmediato al primer equipo que logre alcanzar los 21 puntos en el marcador sin necesidad de agotar el tiempo reglamentario.

Para los fanáticos que no puedan asistir al Parque Estadio Nacional, la organización confirmó que toda la acción del torneo internacional contará con cobertura televisiva y digital completa. Las transmisiones en directo por streaming se realizarán de manera abierta a través del canal oficial de YouTube de FIBA 3×3 y, en el ámbito local, mediante la aplicación multiplataforma 13GO.