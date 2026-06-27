Francisco Estrada y responsabilidad penal adolescente: "Si bajan a 13 años, el crimen organizado buscará uno de 12"

El exdirector del Sename rechazó la propuesta que impulsa la UDI de rebajar la edad penal a los 13 años. Aseguró que las cárceles actúan como escuelas del delito y advirtió que el populismo punitivo no frenará a las bandas criminales.