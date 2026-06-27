La aclamada obra de danza "Sillas Musicales" vive sus últimas funciones en Matucana 100

El circuito de las artes escénicas de la capital se encuentra viviendo la etapa de clausura de uno de los reestrenos más significativos de la temporada. Tras un exitoso y aplaudido ciclo de funciones desarrollado durante el pasado mes de abril, la obra de danza contemporánea Sillas Musicales regresó al escenario del Centro Cultural Matucana 100. Bajo la dirección de Pepo Silva y con la dramaturgia firmada por Bruce Gibbons, el aplaudido montaje se encuentra actualmente completando un exclusivo y acotado ciclo de tres funciones, el cual inició el pasado jueves 25 y concluirá sus presentaciones de forma definitiva este domingo 28 de junio.

La propuesta artística destaca por congregar en escena un valioso cruce generacional e institucional, uniendo el trabajo de la compañía Generación del Ayer —agrupación que fue galardonada con el Premio del Círculo de Críticos de Arte 2025— con la participación especial del reconocido actor y director teatral Rodrigo Pérez. La obra se instala en la cartelera como una oportunidad para presenciar un despliegue artístico que tensiona las convenciones tradicionales del movimiento y la corporalidad.

Inspirada directamente en la dinámica del clásico juego infantil de las sillas musicales, la obra propone un espectáculo coreográfico que funciona como una metáfora para abordar y cuestionar un sistema de vida contemporáneo basado en la competencia feroz. Con el objetivo explícito de desafiar la instalada lógica social de la supervivencia del más fuerte, las protagonistas desarrollan una profunda reflexión escénica. En este espacio, las intérpretes —quienes actúan en el doble rol de creadoras y adultas mayores— intervienen los códigos de este juego para desviar sus reglas tradicionales, develando de paso las conductas egoístas del ser humano actual.

El elenco en escena está compuesto por Carmen Aros, Mabel Diana y Sonia Uribe, todas destacadas coreógrafas que han sido distinguidas a lo largo de sus carreras con el Premio Altazor, miembros históricas de la compañía Generación del Ayer y bailarinas que superan los 80 años de edad. Junto a Rodrigo Pérez, el montaje se edifica paso a paso desde la vasta experiencia acumulada de sus protagonistas, quienes logran tensionar los elementos lúdicos de la puesta en escena con conceptos existenciales y políticos como el desplazamiento, la competencia y el olvido.

Reflexión a través del movimiento de los cuerpos

Sillas Musicales marca además un nuevo hito de colaboración colaborativa entre el director Pepo Silva y el dramaturgo Bruce Gibbons. Ambos creadores vuelven a unificar sus respectivas visiones conceptuales en una pieza donde la coreografía no busca la mera ornamentación estética, sino que persigue de forma activa provocar preguntas incómodas en la audiencia, develar reflexiones íntimas y conmover transversalmente a los públicos a partir del movimiento de los cuerpos envejecidos.

La producción se despide de la cartelera cultural de Matucana 100 consolidando un enfoque de derechos y visibilización de la vejez en el arte, demostrando que la técnica, la pasión por la danza y la lucidez conceptual permanecen intactas frente al paso del tiempo.