Luto en la televisión chilena: fallece a los 73 años Paul Landon, emblemático conductor de "Tierra Adentro"

La televisión chilena y el periodismo cultural se visten de luto. Se confirmó el sensible fallecimiento a los 73 años de Paul Landon, el histórico periodista, realizador y conductor del emblemático programa de televisión Tierra Adentro. El deceso de la emblemática figura del ámbito de las comunicaciones chilenas generó una inmediata ola de pesar en el ecosistema medial y entre los miles de telespectadores que siguieron su labor de difusión patrimonial.

La noticia de su partida fue ratificada por Gonzalo Silva —conocido popularmente en el espacio televisivo bajo el apodo de “El Maestro Roscalata”—, quien manifestó su profunda congoja ante la pérdida de un profesional al que definió como un personaje increíble. Silva destacó las virtudes humanas y la agudeza del comunicador para retratar la idiosincrasia del campo de la nación, asegurando que Landon comprendía la ruralidad desde adentro, abordando no solamente el componente cultural y de las tradiciones locales, sino que también analizando con maestría todo el proceso de desarrollo y transformación que estaba ocurriendo en el mundo rural.

El excolaborador del espacio televisivo relevó el incalculable valor de la obra documental que dejó el profesional a su paso por los diversos canales de la televisión abierta, enfatizando que les heredó un tremendo legado debido a que educó a la audiencia, enseñó a valorar las raíces del país y dio una clase magistral de cómo hacer televisión pública con sentido social.

Tierra Adentro se consagró en la historia de los medios nacionales como uno de los programas culturales más exitosos, influyentes y longevos de la pantalla chica. El espacio inició sus transmisiones originales a través de las pantallas de Televisión Nacional de Chile (TVN), estación estatal donde se emitió de forma ininterrumpida entre los años 1991 y 2004. Posteriormente, la producción documental se trasladó hacia Canal 13, señal donde permaneció al aire por un lustro, para finalmente cerrar su exitoso ciclo de emisiones en el año 2015 de la mano de Mega.

Reconocimientos institucionales y aporte al patrimonio

La apuesta liderada por Paul Landon se transformó en un referente de la pantalla chica para visibilizar a los artesanos, agricultores, arrieros e innovadores de los rincones más apartados de la geografía de Chile. Su enfoque respetuoso del medio ambiente y del desarrollo sustentable en las regiones del territorio nacional le valió una alta sintonía ciudadana y el reconocimiento unánime de la crítica especializada.

A lo largo de sus más de dos décadas de historia en las pantallas, el programa y su conductor recibieron diversos e importantes galardones por su permanente aporte cultural al país. Entre las distinciones acumuladas por la producción destacan múltiples premios TV Grama, galardones entregados por la Asociación de Periodistas de Espectáculos (APES) y una serie de reconocimientos institucionales otorgados por organismos públicos como la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), entidades que valoraron su rol estratégico en la promoción de la identidad nacional y la conservación del patrimonio natural de la República.