Más de 142 mil vehículos abandonaron la Región Metropolitana en el inicio del fin de semana largo

Las carreteras del país comenzaron a registrar un masivo flujo vehicular con motivo del fin de semana largo correspondiente a la festividad religiosa de San Pedro y San Pablo. Frente a este escenario, Carabineros de Chile entregó el primer balance operativo respecto a los desplazamientos masivos e informó que, en un acotado tramo comprendido entre las 18:00 y las 23:59 horas de este viernes 26 de junio, un total de 142.811 vehículos abandonaron la Región Metropolitana con destino a los principales balnearios y zonas turísticas del territorio nacional.

Para mitigar los riesgos asociados a las aglomeraciones en las autopistas, la policía uniformada activó un estricto despliegue preventivo en los principales nudos de conectividad vial. El balance preliminar arrojó la ejecución de 11.299 controles y fiscalizaciones vehiculares, operativos que incluyeron la realización de 3.369 exámenes preventivos de alcotest y narcotest a conductores en ruta con el propósito de detectar de manera oportuna el manejo bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.

Las fiscalizaciones desplegadas por las unidades policiales en las diferentes carreteras del país arrojaron un saldo de 28 personas detenidas por incurrir en diversas faltas de gravedad y delitos flagrantes asociados a la conducción. Paralelamente, el personal uniformado cursó un total de 180 infracciones de tránsito por el incumplimiento explícito a las normativas de velocidad, faltas de documentación y conductas temerarias al volante que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios de las vías.

En el apartado de siniestralidad vial, la policía detalló que durante este primer tramo de la contingencia de viernes por la noche se registraron 16 accidentes de tránsito a lo largo del país. Lamentablemente, estas emergencias camineras cobraron la vida de una persona fallecida, encendiendo las alarmas de las autoridades viales de cara al resto de las jornadas festivas.

Frente a la gravedad de estos indicadores iniciales, Carabineros de Chile reiteró un llamado urgente a la ciudadanía a ejercer la conducción con máxima responsabilidad y autocuidado durante todo este fin de semana largo. La institución enfatizó la obligatoriedad de respetar estrictamente los límites de velocidad vigentes, prohibir taxativamente el manejo de vehículos motorizados si se han consumido drogas o alcohol, y planificar las bitácoras de retorno con la debida anticipación debido al elevado flujo de automóviles que se proyecta continúe copando los accesos y autopistas de la capital.