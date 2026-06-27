Presidente Kast endurece discurso de seguridad ante la UDI y exige respaldo legal definitivo para despliegue de las FF.AA.

Un potente mensaje de orden interno y definición doctrinaria entregó el Presidente de la República, José Antonio Kast, al participar de forma presencial en el Consejo Social de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Ante la plana mayor y los dirigentes del partido oficialista, el Mandatario aprovechó la plataforma política para reforzar y blindar los pilares estructurales de su administración, concentrando sus palabras de forma prioritaria en la crisis de seguridad pública, la recesión económica, el control fronterizo migratorio y los desafíos de la modernización tecnológica del aparato estatal.

Uno de los puntos más álgidos de su alocución estuvo dirigido a la oposición y a los sectores políticos que, según su análisis, modificaron de manera oportunista su postura histórica frente al rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. El Jefe de Estado fustigó severamente que aquellos sectores que antes denigraban y denostaban a las fuerzas policiales y militares, hoy sean los mismos que exigen tropas en la vía pública pública. En esa línea, Kast fue categórico en condicionar cualquier despliegue militar, advirtiendo que este debe solicitarse de manera responsable y marchar acompañado de un explícito respaldo político, jurídico y legal que otorgue plenas certezas operativas a los uniformados, evitando así que los efectivos que cumplan órdenes institucionales terminen enfrentando consecuencias judiciales por su actuación.

En el apartado económico, el Mandatario realizó un crudo diagnóstico de la herencia financiera recibida por su equipo técnico al asumir el gobierno en marzo pasado. Kast detalló que la actual administración se encuentra gestionando una situación fiscal extremadamente compleja, a la que se suma un escenario laboral crítico, graficado en que cerca de un millón de chilenos se encuentran desempleados. Al respecto, defendió la estricta política de control del gasto público impulsada por Hacienda, sentenciando que la popularidad inmediata puede radicar en endeudar al país, pero que la verdadera responsabilidad republicana dicta lo contrario con el fin de recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros mediante la certeza jurídica.

El diseño de control gubernamental se extendió hacia las fronteras. El Presidente endureció el discurso en materia migratoria e insistió en acelerar y radicalizar las medidas punitivas frente al ingreso clandestino de extranjeros al territorio nacional:

“Si usted es un inmigrante irregular, se tiene que ir, tiene que salir, y si quiere volver a entrar, entrar por la puerta”. — Presidente José Antonio Kast.

El Mandatario vinculó directamente las fallas del control fronterizo y los servicios públicos con la obsolescencia digital del Estado chileno. Criticó abiertamente la falta de interoperabilidad entre los estamentos públicos, denunciando que existen graves deficiencias informáticas debido a sistemas de computación antiguos que impiden el cruce de datos en extranjería, una desconexión crítica que también se replica en el sector salud, donde coexisten cerca de 100 programas de fichas médicas distintos que no conversan entre ellos.

Conmemoración a Jaime Guzmán y llamado a la cohesión

Hacia el cierre de su intervención en la cita partidaria, el Presidente Kast dedicó un espacio solemne a la memoria histórica del gremialismo al recordar al fundador del partido, Jaime Guzmán Errázuriz. Al cumplirse 35 años de su asesinato y en la antesala de lo que habría sido su natalicio número 80, el Mandatario instó a la militancia a evocar el legado político y social del fallecido senador, llamando a poner el foco prioritario de la gestión gubernamental en las personas más vulnerables del país.

Finalmente, el Jefe de Estado agradeció formalmente el respaldo incondicional que la directiva de la UDI le ha brindado a su gabinete durante estos primeros meses de instalación en el Palacio de La Moneda. El Mandatario cerró la jornada convocando a las filas de la coalición a mantener la cohesión legislativa y el trabajo conjunto en terreno para impulsar las transformaciones de fondo que, según su programa, permitirán recuperar, transformar y reconstruir los pilares institucionales del país.