Universidad de Chile reabre la gran muestra de Pablo Neruda en su Casa Central

Un valioso reencuentro entre la literatura, el ecosistema marino y la ciudadanía se concretará en pleno centro de la capital. Este miércoles 1 de julio de 2026, la Sala Museo Gabriela Mistral de la Casa Central de la Universidad de Chile reabrirá de forma definitiva la exposición “Mollusca. Poesía de Caracolas. Sumergirse en la Colección Neruda”. El montaje, que debió cerrar sus puertas de manera temporal para permitir la ejecución de obras de mantención en la infraestructura del edificio patrimonial, vuelve a poner a disposición de la comunidad, con acceso liberado, una selección de caracolas que el poeta reunió durante sus viajes por los distintos continentes de la Tierra.

Al concretar la histórica donación en el año 1954, Pablo Neruda manifestó que su intención era devolver al pueblo la cultura universal y las caracolas provenientes de todos los océanos. El vasto conjunto malacológico destaca por la variedad de sus clases, colores y dimensiones, reflejando el riguroso interés científico del autor, quien estudió de cerca disciplinas como la conchiliología a través de tratados internacionales y nexos con expertos, llegando incluso a incorporar la nomenclatura científica de estas especies dentro de poemas de su célebre obra Canto General.

Quienes asistan a la exhibición podrán observar de cerca ejemplares marinos pertenecientes a familias de moluscos como Murex, Scalaria, Cypraea, Spondylus, Tridacna y Nautilus. Entre las principales atracciones de la Sala Museo resalta la Thatcheria mirabilis, una invaluable pieza del mar de China que le fue obsequiada al Premio Nobel durante un viaje diplomático en 1951. Fernanda Vera, Directora del Archivo Central Andrés Bello, destacó que esta reapertura consolida la labor pública del plantel al democratizar de forma gratuita los saberes a través del patrimonio que resguarda la casa de estudios.

La puesta en valor de este corpus propone un cruce dinámico con los desafíos ecológicos contemporáneos mediante dispositivos artísticos que invitan a reflexionar sobre el impacto de la crisis climática global. El ordenamiento y la clasificación del catálogo contaron con la asesoría científica de la destacada malacóloga nacional Cecilia Osorio, ex académica de la Facultad de Ciencias de la institución, estructurando una experiencia interactiva que vincula la preservación histórica con la urgencia de proteger la biodiversidad marina actual.

Catálogo bilingüe y coordenadas para la visita

Complementando el recorrido, el plantel universitario destacó la publicación del libro bilingüe “Del océano al verso. Las caracolas de Pablo Neruda”, editado por el propio Archivo Central Andrés Bello. El volumen profundiza en las historias de los viajes del autor, sus redes de sociabilidad y la catalogación detallada de las especies, funcionando como un testimonio duradero que expande el alcance de la muestra. Nathaly Calderón, coordinadora de Educación del archivo, relevó que los moluscos han habitado el planeta por más de 500 millones de años, transformándose en testimonios vivientes de la historia de la Tierra.

La exposición estará abierta de martes a jueves de 10:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 16:30 horas, mientras que los viernes mantendrá un horario único de 10:30 a 14:00 horas en la Casa Central del plantel (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1058, Santiago), con entrada completamente gratuita para todo público.