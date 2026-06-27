Venezuela: mil muertos y más de 50 mil desaparecidos

Casi mil muertos y más de 50 mil desaparecidos dejan dos terremotos consecutivos en Venezuela, donde crece la impotencia por la falta de ayuda oficial para rescatar rápidamente a sobrevivientes. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, fue abucheada el viernes 26 de junio de 2026 cerca de un edificio derrumbado en Caracas.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron un panorama de devastación. Algunos inmuebles colapsaron en Caracas, pero el balneario vecino de La Guaira fue el más afectado.

Altos edificios se derrumbaron como castillos de naipes y quedaron transformados en montañas de arena y escombros donde se pueden ver cuerpos.

El gobierno restringió el viernes el acceso a este estado costero y anunció su militarización. Pobladores denuncian la escasa presencia de los cuerpos de rescate locales, mientras llegan los socorristas extranjeros.

Escuche aquí las últimas noticias del terremoto con nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya:

“Aquí estamos enardecidos, necesitamos ayuda, hay gente viva y no dan las manos ni las herramientas”, dijo Marlon Ochoa, sobreviviente del desplome de un edificio. “Estoy buscando a mi mamá, a mi esposa y mi hijo”.

Delcy Rodríguez abucheada

La indignación llegó a su punto más alto cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue abucheada al visitar un edificio colapsado en Caracas. “¡Fuera, fuera!”, le gritaron los vecinos, reflejando la frustración de una población que se siente abandonada.

Aunque el gobierno anunció el despliegue de 14.000 militares y policías, muchos cuestionan si su presencia prioriza el control sobre la ayuda humanitaria.

Mientras tanto, la comunidad internacional ha tomado la delantera en las labores de rescate, llenando un vacío que las autoridades locales no han logrado cubrir.

Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se han movilizado. Rodríguez dijo que socorristas de 10 países más llegarán en las próximas horas. Rescatistas de Chile, El Salvador, México, Colombia, Suiza y Ecuador ya están en este país en crisis, con un sistema de salud colapsado.

Estados Unidos por su parte reafirmó “su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas”, indicó Delcy Rodríguez en un mensaje en Telegram.

Familiares, vecinos y voluntarios se mueven como pueden entre la destrucción, pero necesitan maquinaria especializada para poder cortar varillas de acero o remover bloques.

Y es que entre más pasa el tiempo, se esfuma la posibilidad de hallar sobrevivientes.

La Guaira, la zona más afectada

La Guaira, un balneario ubicado cerca de la capital, fue el epicentro de la destrucción. Edificios residenciales se derrumbaron por completo, dejando montañas de escombros donde aún permanecen atrapadas decenas de personas.

Este no es el primer desastre que golpea a la región. En 1999, lluvias torrenciales y deslaves dejaron más de 10.000 muertos en la misma zona.

Mil muertos y 50 mil desaparecidos

El balance oficial de muertos es 920, pero el gobierno da cuenta apenas de unos pocos centenares de desaparecidos, lejos de la cifra que maneja Naciones Unidas.

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, dijo a la AFP en Ginebra que se desconocía el paradero de más de 50.000 personas. “Se trata de una operación de rescate extremadamente compleja”, aseguró.

Una lista no oficial de desaparecidos que circula en redes sociales recoge los nombres de más de 60.000 personas.

Por redes se divulgan fotos de desaparecidos, la mayoría en La Guaira, mientras que los hospitales despliegan listados de los sobrevivientes que reciben atención médica.