Con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y económica de la provincia, se realizó la presentación oficial de Avenida Chiloé 2026, el primer mercado de industrias creativas del archipiélago. El proyecto se dio a conocer durante una ceremonia en la Sede Social Barrio Lillo, instancia que reunió a representantes de la comunidad, emprendedores y medios de comunicación, marcando el inicio de esta experiencia ciudadana en la región. La iniciativa cuenta con el financiamiento y apoyo de la Ilustre Municipalidad de Castro y el Gobierno Regional de Los Lagos, insertándose en las celebraciones del Bicentenario de Chiloé 2026.

El gestor cultural, músico y fundador de la iniciativa, Danilo Pozo, destacó la relevancia del emplazamiento elegido para el evento y explicó que “Chiloé tiene hoy la necesidad de volver a poner en valor espacios patrimoniales como Barrio Lillo, un sector que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Queremos que iniciativas como Avenida Chiloé contribuyan a que los propios habitantes reconozcan y valoren este lugar, entendiendo además que la cultura no solo fortalece el tejido social, sino que también genera trabajo, economía y oportunidades para muchas personas que desarrollan su labor desde el ámbito creativo”.

Revitalización urbana y convocatoria territorial

La primera edición de Avenida Chiloé se realizará los días 5 y 6 de septiembre de 2026 en Calle Lillo, un sector emblemático de Castro ligado históricamente a la actividad portuaria, la gastronomía popular, la artesanía y el comercio local. El barrio es considerado uno de los espacios urbanos más representativos de la identidad de la comuna y ha funcionado durante generaciones como un punto de encuentro social.

Durante las dos jornadas, el mercado reunirá una muestra de emprendimientos locales, gastronomía tradicional chilota, artesanía, oficios patrimoniales y música en vivo con artistas nacionales y provinciales. Mediante este despliegue, los organizadores buscan contribuir a la revitalización de este sector patrimonial, transformándolo en una vitrina para el talento de la provincia. La convocatoria para emprendedores, artesanos, productores gastronómicos y organizaciones culturales de todo Chiloé se abrirá el 12 de junio.