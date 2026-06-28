Diario y Radio Universidad Chile

“Avenida Chiloé 2026”: el primer mercado de industrias creativas del archipiélago

La iniciativa se desarrollará en septiembre en el emblemático Barrio Lillo de Castro ,con el objetivo de potenciar el emprendimiento, la gastronomía y la música en el marco del Bicentenario de Chiloé 2026.

La iniciativa se desarrollará en septiembre en el emblemático Barrio Lillo de Castro ,con el objetivo de potenciar el emprendimiento, la gastronomía y la música en el marco del Bicentenario de Chiloé 2026.

Cultura

Con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y económica de la provincia, se realizó la presentación oficial de Avenida Chiloé 2026, el primer mercado de industrias creativas del archipiélago. El proyecto se dio a conocer durante una ceremonia en la Sede Social Barrio Lillo, instancia que reunió a representantes de la comunidad, emprendedores y medios de comunicación, marcando el inicio de esta experiencia ciudadana en la región. La iniciativa cuenta con el financiamiento y apoyo de la Ilustre Municipalidad de Castro y el Gobierno Regional de Los Lagos, insertándose en las celebraciones del Bicentenario de Chiloé 2026.

El gestor cultural, músico y fundador de la iniciativa, Danilo Pozo, destacó la relevancia del emplazamiento elegido para el evento y explicó que “Chiloé tiene hoy la necesidad de volver a poner en valor espacios patrimoniales como Barrio Lillo, un sector que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Queremos que iniciativas como Avenida Chiloé contribuyan a que los propios habitantes reconozcan y valoren este lugar, entendiendo además que la cultura no solo fortalece el tejido social, sino que también genera trabajo, economía y oportunidades para muchas personas que desarrollan su labor desde el ámbito creativo”.

Revitalización urbana y convocatoria territorial

La primera edición de Avenida Chiloé se realizará los días 5 y 6 de septiembre de 2026 en Calle Lillo, un sector emblemático de Castro ligado históricamente a la actividad portuaria, la gastronomía popular, la artesanía y el comercio local. El barrio es considerado uno de los espacios urbanos más representativos de la identidad de la comuna y ha funcionado durante generaciones como un punto de encuentro social.

Durante las dos jornadas, el mercado reunirá una muestra de emprendimientos locales, gastronomía tradicional chilota, artesanía, oficios patrimoniales y música en vivo con artistas nacionales y provinciales. Mediante este despliegue, los organizadores buscan contribuir a la revitalización de este sector patrimonial, transformándolo en una vitrina para el talento de la provincia. La convocatoria para emprendedores, artesanos, productores gastronómicos y organizaciones culturales de todo Chiloé se abrirá el 12 de junio.

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