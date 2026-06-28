Cancillería confirma el fallecimiento de dos nuevos chilenos por terremotos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el aumento del número de víctimas chilenas producto de la crisis ambiental en el Caribe. Mediante una declaración pública emitida este domingo, la institución gubernamental manifestó que “lamenta informar el fallecimiento de dos nuevas personas de nacionalidad chilena producto de los terremotos ocurridos en Venezuela”. Con la ratificación de estos dos casos, el número total de connacionales que perdieron la vida a causa del evento telúrico se elevó a tres personas.

Desde Cancillería explicaron el procedimiento de validación y el protocolo de contención activado para los deudos, detallando que “ambos casos han sido confirmados por familiares de las víctimas a la Cancillería, la cual se encuentra en contacto con ellos entregando asistencia, orientación y contención”. Junto con esto, la repartición estatal cerró su balance expresando que “el ministerio expresa sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos en este trágico evento”. Los reportes de esta jornada se sumaron al deceso de Erika Ramírez, cuya muerte se había ratificado formalmente durante el transcurso del viernes.

Balance global de víctimas y balance del despliegue logístico chileno

La magnitud del doble movimiento sísmico mantiene en alerta a los organismos de emergencia continentales. De acuerdo con la última actualización estadística entregada por el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, la cifra total de fallecidos escaló de manera crítica. La autoridad legislativa precisó en televisión estatal que “a esta hora (…) estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida”, complementando que los registros oficiales anotan un total de 3.238 personas heridas y 3.142 familias damnificadas en los perímetros devastados.

En paralelo, las autoridades nacionales entregaron un balance de las misiones de salvamento enviadas al extranjero. Tras regresar de la zona afectada, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, especificó la ruta técnica de los cargamentos enviados por el Estado chileno, detallando que “esta planificación consistió en el vuelo de dos aeronaves, KC-135, un avión con 30 bomberos y equipamiento de alto nivel especializado en rescate, y un avión C-130 Hércules con 17 rescatistas y ayuda humanitaria. En ambos casos, el equipamiento altamente especializado en tareas de rescate y logística asociados a dicho propósito. El primer avión llegó a la base militar El Libertador de Maracay en la madrugada del día viernes, y el segundo llegó al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía en la madrugada de hoy”.

El subsecretario ratificó que las cuadrillas de rescate de Bomberos de Chile se mantendrán operando de forma autónoma en los cuadrantes asignados por cerca de diez días, disponiendo de sus propios suministros, equipos de comunicación satelital y enlace directo con SENAPRED. Respecto al valor de la misión, Pavez concluyó que “hoy nuestra prioridad son las personas y el trabajo que están desarrollando nuestros bomberos, quienes representan lo mejor de Chile en una de las zonas más afectadas por esta tragedia”.