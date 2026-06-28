"El canto que por ser suyo cantamos": la cruzada para preservar el legado de Luis Advis

Una ambiciosa colección de ocho tomos de partituras y un libro de estudio dedicado a la obra de Luis Advis verá la luz durante los próximos meses. El proyecto, encabezado por el musicólogo, académico de la Universidad de Playa Ancha y Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2015, Osiel Vega, busca rescatar, ordenar y poner a disposición del público una parte significativa del legado del compositor de piezas tan fundamentales como la “Cantata Santa María de Iquique“, incluyendo materiales inéditos, obras dispersas y nuevas ediciones críticas de sus partituras.

La colección llevará por nombre “Luis Advis: El canto que por ser tuyo cantamos“, y reunirá más de mil páginas de partituras, además de material instrumental complementario, que será distribuido gratuitamente en formato digital.

“Estamos hablando de un corpus enorme“, explicó Vega, quien ha dedicado una buena parte de su vida profesional a estudiar la música popular chilena. “La gente lo va a poder descargar, revisar en sus dispositivos o imprimir las partituras que quiera. Lo importante es que el material va a ser de libre acceso en formato digital“.

El proyecto comenzó a tomar forma tras la participación del investigador en un encuentro de mediadores para las artes musicales realizado en 2024, donde presentó una ponencia sobre la cantata dedicada a la matanza ocurrida en la Escuela de Santa María de Iquique en 1907, de las más brutales registradas en nuestro país. Fue a partir de esa experiencia que surgió la idea de expandir el trabajo hacia una colección de mayor alcance, en total coherencia con la trayectoria de un autor de la talla de Advis.

“Les propuse a la gente del Ministerio de las Culturas que hiciéramos una colección de obras. Generamos un proyecto enorme: ocho volúmenes y un ensayo, donde este texto iba a formar parte del trabajo completo”, relató.

Sin embargo, concretar la iniciativa también implicó una extensa labor de búsqueda, recopilación y reconstrucción de materiales que durante décadas permanecieron dispersos. “Nos lanzamos a buscar dónde estaba la música de Luis Advis. Yo tenía en mi archivo una cantidad importante de materiales, pero había mucho más que estaba repartido por distintos lados, y eso era un misterio“, recordó el musicólogo.

En ese proceso aparecieron partituras para instrumentos de viento, quintetos, obras para saxofón, música incidental para teatro e incluso fragmentos de bandas sonoras cinematográficas. También surgieron colaboraciones con investigadores, intérpretes, archivos y una gran cantidad de recuerdos familiares del compositor.

“Empezamos a investigar y a darnos cuenta de que había una dimensión enorme de obras y canciones sueltas que trabajó con distintos artistas y agrupaciones. Ahí empezaron a aparecer montones de cosas”, comentó Vega.

Y aunque esta primera entrega reunirá una parte sustancial de ese patrimonio, el académico adelantó que se trata de un trabajo que está lejos de concluir. “Esperamos en una segunda etapa ya tener el corpus completo. Esta es una primera entrega y necesariamente habrá una segunda, probablemente el próximo año o el siguiente, donde incorporaremos otras obras que hemos conseguido tardíamente y que ya no alcanzaron a entrar en esta edición“.

Un universo sonoro

A la hora de observar el total de su obra, uno de los aspectos que más destaca el investigador es la amplitud creativa de Luis Advis, cuya producción transitó entre la canción popular, el teatro, el cine, la música de cámara y las grandes obras sinfónicas.

“Creo que es uno de los compositores más versátiles que ha habido“, afirmó con seguridad. A su juicio, la producción artística de Advis incluso desafía las categorías tradicionales con las que suele estudiarse la música. “De alguna forma, a través de su obra se desdibuja esta idea de que existe una música folclórica, una rock, una popular o una sinfónica. Se vuelve difícil hablar de géneros, porque gran parte de lo que hacía era, simplemente, música chilena“.

Así, Vega señala que el compositor desarrolló una estética propia, capaz de combinar influencias europeas con sonoridades latinoamericanas. “Al colocar una melodía y acompañarla con una quena, un charango o una zampoña, cambia completamente la percepción de esa música. Finalmente, va construyendo un lenguaje estético para Latinoamérica”.

Pero la relación de Osiel Vega con la obra del compositor no es reciente. A finales de la década de 1990 comenzó a trabajar directamente con él en la edición de algunas de sus composiciones, experiencia que marcaría profundamente su carrera.

El investigador recuerda con especial nitidez el día en que conoció a Advis para iniciar el trabajo sobre la “Cantata Santa María de Iquique”. “Lo primero que hizo fue sentarme y decirme: ‘Vamos a trabajar la ‘Cantata Santa María’. Me pasó una carta que le había escrito a Rodolfo Parada y me pidió que la leyera en voz alta. Ahí me enteré de muchas cosas muy finas de la obra, de su concepción”.

Lo que vino después fue una verdadera clase magistral. “Empezamos a revisar la partitura y me explicó cómo quería que fueran escritas cada una de sus partes, cómo debía ir el texto debajo de la música. Fueron un par de días de solamente tener clases con él para abordar su obra”.

Según relató el musicólogo, aquella experiencia cambió su manera de entender el oficio. “Me transformó no solamente en un copista musical, sino en alguien capaz de valorar su obra y escribirla desde otro lugar. Eso marcó también todo lo que hice posteriormente”.

Consultado sobre los recuerdos que conserva de Advis, Vega destaca especialmente su disciplina y rigurosidad como creador. “El rigor del oficio era lo primero”, rememoró. “Después podía pasar una noche entera escribiendo música para una obra de teatro y al otro día entregar la partitura y olvidarse de ella. Pero el rigor de crear, de presentarse y de escribir era fundamental“.

Aunque también destacó la generosidad con que distribuía su trabajo: “Cuando terminaba una obra hacía varias copias y las iba regalando a distintas personas que consideraba importantes. Gracias a eso hoy muchas de esas partituras se han podido recuperar”, recalcó, sobre un detalle que hoy, décadas después, ha facilitado la recopilación de su trabajo.

Reconstruir nuestro patrimonio cultural

Más allá del rescate de la obra de Advis, Vega sitúa el proyecto dentro de una discusión mayor sobre memoria cultural y patrimonio. Es en ese contexto que el musicólogo recordó los años noventa como un período de reconstrucción tras la dictadura, cuando numerosos investigadores, coleccionistas y gestores culturales emprendieron la tarea de recuperar materiales perdidos o dispersos.

“Nosotros salimos a buscar nuestra cultura y a reconstruir todo. Había mucha música desaparecida. Quedaron los vinilos, pero no los másteres”, compartió. Fue en ese contexto donde conoció librerías, coleccionistas y espacios de encuentro que ayudaron a reconstruir parte de la memoria artística del país.

“Éramos todos náufragos de Chile“, resumió. “Ese era el sentimiento. Estábamos navegando a ciegas, buscando por todos lados los rastros de nuestra memoria”. Por lo mismo, observa con preocupación los debates actuales sobre financiamiento cultural y preservación patrimonial.

“Es fácil decir que se va a recortar presupuesto o personal, pero no siempre se entiende la dimensión de lo que eso implica. No sabemos hasta qué punto eso va a afectar la memoria, la producción artística y el acceso a los espacios culturales que hemos construido durante todos estos años“.

Volviendo a la publicación, Vega enfatizó en que la colección es también el resultado de una extensa red de colaboradores que, desde distintos ámbitos, aportaron materiales, conocimientos, testimonios, archivos y recuerdos para reconstruir la obra de Luis Advis. Por ello, quiso agradecer especialmente a Osvaldo Cádiz, viudo de Margot Loyola; Felipe Valdés, del Taller Merquén; los musicólogos Juan Pablo González y Rodrigo Torres; Claudio Acevedo, Cecilia Astudillo, Ricardo Aguilera, Ítalo Cartes, Patricio Wang, Ricardo Venegas, Eduardo Carrasco y Fernando Carrasco, además de Horacio Salinas y los integrantes de Inti-Illimani Histórico Horacio Durán y José Seves.

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El reconocimiento se extiende también a Miguel Littin, Silvio Caiozzi, Tania Ibáñez, María Eugenia Cisternas, del Fondo Margot Loyola de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Loreto Pizarro, Cristian López Sandoval, Anny Murat y Marco Espinoza, del DETUCH; Boris Alvarado, Ernesto Pérez, del Grupo Napalé; Gloria Simonetti, Ramón Andreu, Ximena y Ricardo Advis, Daniel Sánchez, Noelia Manríquez, Jordi Segura, Francisco Núñez y los integrantes del MCAP Tito Escárate, Claudio Valdovinos, Susana Tello y Agustín Ruiz. “Este proyecto uno no lo hace solo. Uno va dirigiendo, va encontrando, va haciendo arqueologías, va mirando muchas partes, pero detrás hay muchas personas que han sido fundamentales. Para mí era importante entender y reconocer eso”, sostuvo el investigador.

Por otro lado, uno de los aspectos que considera más relevantes es que la colección no consistirá en una simple reproducción de manuscritos originales. “Es una edición crítica. Las partituras están revisadas y hechas profesionalmente. No estamos publicando los manuscritos, sino materiales preparados para ser ejecutados“. Para ello se contrastaron manuscritos, versiones grabadas y registros históricos supervisados por el propio compositor.

“Hemos procurado revisar lo que ocurre con las grabaciones para entender cómo finalmente la obra se puso en escena. Muchas veces el compositor toma decisiones en el momento de tocar y esas cosas son las que están revisadas y normalizadas en esta edición”. Actualmente el equipo se encuentra afinando los últimos detalles editoriales. De esta forma, y si los plazos se mantienen, el material podría comenzar a estar disponible durante el segundo semestre de este año.

“Julio va a ser un mes crucial para empezar a difundir y tener todo el material disponible para la descarga, para la revisión y para que la gente pueda dimensionar y apreciar todo este trabajo”, concluyó.