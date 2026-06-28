FEN de la U. de Chile abre postulaciones para asesorías técnicas gratuitas a organizaciones en gestión, IA y marketing

La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile abrió la convocatoria para participar en su programa de Asesorías Estudiantiles, extendiendo una invitación formal a organizaciones sociales, instituciones públicas, emprendimientos y empresas. La iniciativa permite acceder, de manera gratuita, al soporte técnico de equipos de estudiantes de la FEN, quienes se encargarán de diseñar propuestas y recomendaciones metodológicas para resolver problemáticas organizacionales reales. El periodo de ejecución del programa quedó fijado entre julio y noviembre de 2026.

El catálogo de consultorías técnicas disponibles para esta temporada abarca materias clave de la administración moderna, incluyendo costos y presupuestos, gestión de personas, marketing estratégico, transformación digital e inteligencia artificial (IA), costeo de productos, sistemas de información, control de gestión y la conducción de iniciativas sociales. Con respecto al alcance del proyecto, la jefa de la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria de la Facultad, Camila Fara, destacó que “El inicio de esta nueva convocatoria reafirma el valor del programa de Aprendizaje Vinculado con el Medio (AVM). Con más de 14 años de sólida trayectoria, esta iniciativa conecta de forma directa el talento de la FEN con la realidad de empresas y organizaciones”.

Impacto académico y puente bidireccional con el entorno

El programa AVM constituye el eje articulador del aprendizaje experiencial de los alumnos de pregrado de la FEN. Como balance de su impacto, durante el periodo 2025 un total de 831 estudiantes cursaron asignaturas bajo esta metodología de vinculación, permitiendo resolver nudos críticos en microempresas, corporaciones municipales y reparticiones fiscales del país.

Desde la unidad encargada relevaron el beneficio mutuo que genera este modelo educativo de consultorías académicas. Al respecto, Camila Fara complementó que “A través del AVM consolidamos un puente horizontal y bidireccional, en el que el conocimiento teórico se funde con el saber experiencial de nuestro entorno. Para las instituciones participantes, esto representa una oportunidad única de acceder a consultorías técnicas de alto nivel en áreas críticas de gestión, como costos, transformación digital, marketing o gestión de personas, obteniendo propuestas de solución concretas con el respaldo de nuestros equipos docentes”.

Finalmente, la jefa de la unidad académica instó al ecosistema productivo y social a sumarse a la convocatoria: “Invitamos a todas las organizaciones a postular, sumándose a un espacio de mutuo beneficio que impulsa tanto el desarrollo organizacional como una formación profesional con un alto sentido ético y ciudadano”. Las postulaciones digitales permanecerán abiertas hasta el próximo 5 de julio de 2026 a través de la plataforma web de la institución.