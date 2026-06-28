Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de Junio de 2026


Frente Amplio endurece críticas contra la megarreforma y anuncia "férrea oposición" al proyecto

Al cierre de su primer Congreso Ideológico, la colectividad ratificó un rechazo tajante a la propuesta económica del Ejecutivo. Además, respaldaron de forma cerrada al exministro Nicolás Grau de cara a la acusación constitucional.

Al cierre de su primer Congreso Ideológico, la colectividad ratificó un rechazo tajante a la propuesta económica del Ejecutivo. Además, respaldaron de forma cerrada al exministro Nicolás Grau de cara a la acusación constitucional.

Política

Con un duro cuestionamiento a la megarreforma impulsada por el Gobierno y una defensa cerrada al exministro Nicolás Grau, el Frente Amplio cerró este domingo su primer Congreso Ideológico. Durante un punto de prensa, la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, afirmó que el partido enfrentará con firmeza la tramitación del proyecto y criticó la orientación que, a su juicio, ha tomado el Ejecutivo.

En declaraciones entregadas durante el punto de prensa, Martínez sostuvo que el encuentro permitió definir lineamientos que servirán para abordar las discusiones políticas que vienen, entre ellas la reforma promovida por el Gobierno. Al respecto, la dirigenta criticó la dirección del proyecto y manifestó que “La megarreforma es quizás una de las medidas más elocuentes que ha tenido este Gobierno”.

La líder del partido aseguró que la iniciativa demuestra que “no es cierto” que la principal preocupación del Ejecutivo haya sido la seguridad o el impulso al crecimiento económico y al empleo. A su juicio, la actual administración “Tiene un proyecto ideológico clarísimo que nos ha dejado claro que lo único que no improvisa es en bajarle los impuestos a los súper ricos y en recortar la capacidad que tiene el Estado para poder responder a la gente”. Martínez agregó que alcaldes y alcaldesas del Frente Amplio ya han enfrentado las consecuencias de los recortes presupuestarios en sus comunas, afectando áreas como salud, seguridad y distintos servicios municipales.

Presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Foto: Aton Chile.

En ese contexto, la presidenta de la colectividad aseguró que enfrentarán la discusión legislativa “con mucha dureza y claridad”, concluyendo con un emplazamiento directo: “Nuestro total rechazo desde el Frente Amplio a esta pésima reforma y a esta forma excluyente que ha tenido este Gobierno de querer avanzar a toda costa”.

Ajustado escenario en el Senado y reparos al diseño gubernamental

Por su parte, la senadora Beatriz Sánchez advirtió que la aprobación de la idea de legislar se consiguió por un margen estrecho en la Cámara Alta. Sobre el resultado de dicha sesión, la parlamentaria puntualizó que “El Gobierno logró pasar la idea de legislar con una diferencia mínima, no logró que nadie de la oposición votara a favor de la idea de legislar”.

Sánchez sostuvo que esa mayoría es solo temporal, proyectando que “Creo que las mayorías en el Senado pueden cambiar en las próximas semanas o en los próximos meses y eso instala una discusión distinta”. Asimismo, cuestionó la disposición del Ejecutivo para introducir cambios de fondo a la articulación del texto, advirtiendo que “Si mantienen esa intención de no abrirse a conversar más profundamente del proyecto no van a tener resultados distintos”, para luego sentenciar que “Ese proyecto para el Gobierno sufre un riesgo muy alto”.

Defensa corporativa a Nicolás Grau ante acusación constitucional

Durante la actividad, Constanza Martínez también abordó la acusación constitucional que enfrentará el exministro Nicolás Grau, cuya votación está prevista para este martes en el Congreso. La presidenta del Frente Amplio calificó la acción jurídica de la bancada oficialista como una arremetida “completamente carente de fundamentos”.

Nicolás Grau.
El exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Foto: Aton.

La timonel frenteamplista argumentó el impacto negativo de este libelo acusatorio para el diseño institucional, señalando que “Acá se está poniendo en riesgo, y lo han dicho cerca de 100 economistas, la preocupación de la capacidad que tenga el Ministerio de Hacienda en el futuro para, primero, poder hacer su pega y, segundo, que se cumpla la Constitución y las leyes”.

Además, la dirigenta aseguró que la acusación “le hace daño a nuestra democracia” y destacó que “hay quienes, incluso dentro de la derecha, han reconocido esto”. Finalmente, expresó su confianza en el resultado de la votación en la sala y reiteró el respaldo del partido al exsecretario de Estado, manifestando sus expectativas de que “El martes prime la democracia, prime la capacidad de poder hacer el trabajo del Ministerio de Hacienda y va a tener todo nuestro apoyo, por supuesto, el exministro Grau”.

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