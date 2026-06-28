Fundación Arcor abre convocatoria 2026 para el programa "Del Aula a la Comunidad"

Fundación Arcor Chile anunció de manera oficial la apertura de la convocatoria 2026 para su programa Del Aula a la Comunidad. La iniciativa, que cuenta con el patrocinio de la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Dirección de Educación Pública, busca visibilizar, reconocer y poner en valor las prácticas pedagógicas más destacadas de la educación inicial a lo largo de todo el territorio nacional. La gran novedad de esta cuarta versión es la ampliación de su alcance, extendiendo formalmente la invitación a los niveles de transición de escuelas y a cualquier proyecto orientado por las Bases Curriculares de Educación Parvularia.
El proceso de selección priorizará aquellas experiencias que promuevan aprendizajes significativos mediante el juego, el protagonismo infantil, la creatividad, el enfoque de derechos y una fuerte vinculación con la comunidad local. Respecto al sello del programa, la directora ejecutiva de Fundación Arcor Chile, María Laura Berner, enfatizó que “Queremos llegar con fuerza a todas las regiones de Chile. Sabemos que a lo largo del territorio existen equipos de educación inicial haciendo un trabajo maravilloso y transformador; esta es la oportunidad de visibilizar esas prácticas y darles el reconocimiento público que merecen”.
Incentivos, vitrina pública y proceso de postulación
El programa ofrece un incentivo económico de un millón de pesos para los cinco equipos que resulten seleccionados. Además, cada una de las prácticas ganadoras protagonizará un capítulo de la cuarta temporada de la docuserie web del programa y recibirá un homenaje presencial en su propio establecimiento con la instalación de una placa conmemorativa. Al respecto, Nicole Escudero, directora del Jardín Infantil Ernesto Pinto Lagarrigue y ganadora en la edición anterior, destacó que la experiencia constituye “una instancia profundamente valiosa de validación profesional, que reafirma la importancia de nuestra labor y nos impulsa a seguir innovando en favor de una educación parvularia de calidad, inclusiva y con sentido comunitario”.
La iniciativa cuenta con el respaldo de una mesa técnica intersectorial integrada por la Defensoría de la Niñez, OMEP Chile, la Red Nacional de Pedagogía en Educación Parvularia, la Universidad Santo Tomás y la Corporación Cristo Joven. El proceso de postulación es completamente digital y estará disponible hasta el 22 de julio de 2026. Para postular, un representante del equipo docente deberá completar el formulario de registro en la plataforma oficial del evento, adjuntando las evidencias del proyecto, las cartas de compromiso institucional y los certificados de inhabilidad para trabajar con menores de edad.