Meteorología emite aviso por heladas extremas entre Valparaíso y Biobío con mínimas de hasta -4°C

Un marcado y peligroso descenso en los termómetros comenzará a registrarse con fuerza en gran parte del territorio nacional. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso oficial de alerta temprana debido al ingreso de una masa de aire polar que generará heladas de intensidad moderada a severa entre las regiones de Valparaíso y el Biobío, pronosticando temperaturas mínimas extremas que se ubicarán en torno a los -4°C en los sectores geográficos más expuestos.

De acuerdo con el reporte técnico del organismo público, las condiciones meteorológicas adversas se encuentran asociadas de manera directa al posicionamiento de una condición de alta presión fría en la zona centro-sur del país. El desarrollo de este evento climático de bajas temperaturas comenzó a manifestarse de forma paulatina durante las primeras horas de este sábado y se proyecta que mantenga su vigencia continua hasta la mañana de este lunes 29 de junio, cubriendo una extensa franja de la geografía nacional.

Los perímetros delimitados dentro del aviso preventivo de la DMC comprenden áreas sensibles para la actividad agrícola y urbana, abarcando de forma específica las zonas de la cordillera de la costa, las depresiones intermedias o valles, y las franjas precordilleranas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y el Biobío.

El itinerario del pronóstico detalla que para este domingo 28 de junio los termómetros sufrirán sus caídas más abruptas, alcanzando el umbral de los -4°C en la precordillera y valles interiores de la Región de Valparaíso, un panorama helado que se replicará de manera idéntica en toda la cadena precordillerana de la cuenca de Santiago, Rancagua, Talca, Chillán y Concepción. Paralelamente, los sectores urbanos emplazados en los valles centrales y en las cercanías de la cordillera de la costa no quedarán al margen del fenómeno, previéndose para esas comunas temperaturas generales que oscilarán de forma térmica entre los -4°C y -1°C según la ubicación geográfica exacta.

Extensión del fenómeno y recomendaciones de seguridad

La autoridad climática confirmó que la rigurosidad de las bajas temperaturas persistirá sin mayores modificaciones a lo largo de toda la jornada del lunes 29 de junio. Durante este inicio de semana se mantendrán registros térmicos muy similares en gran parte de las seis regiones bajo monitoreo, concentrándose los valores más extremos en los cordones precordilleranos, mientras que en las capitales regionales y el secano costero continuarán dominando las mínimas bajo el punto de congelación del agua.

Ante este panorama, la Dirección Meteorológica de Chile recordó a la población y a los servicios de emergencia locales que la emisión de un aviso responde estrictamente a la tipificación de fenómenos climáticos potencialmente riesgosos. Por este motivo, el llamado institucional es a mantenerse informados de manera activa sobre la evolución de los mapas satelitales y a adoptar de forma oportuna las precauciones de autocuidado necesarias para mitigar el impacto del frío extremo, prestando especial atención a la protección de cañerías, mascotas y al resguardo de la salud de adultos mayores y niños durante las primeras horas de la mañana.