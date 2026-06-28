Ministerio de Salud donó 30 mil vacunas contra difteria y tétano a Venezuela

La ministra de Salud, May Chomali, anunció una donación de 30 mil dosis de vacunas contra la difteria y el tétanos para los damnificados por los terremotos en Venezuela.

Al respecto, la secretaria de Estado manifestó que: “Frente a la emergencia por el terremoto en Venezuela, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la solidaridad y la cooperación internacional. Hoy entregamos 30 mil dosis de vacuna contra la difteria y el tétanos al operador que trasladará este cargamento a Venezuela”.

La autoridad sanitaria también se refirió al sentido del cargamento y complementó que: “Este envío forma parte de la ayuda humanitaria que Chile entrega para la prevención de enfermedades y el apoyo oportuno, que son fundamentales para proteger a las comunidades afectadas. Nuestro reconocimiento a todas las instituciones que hacen posible esta misión humanitaria”.

Esta entrega se inserta en un plan coordinado por el Ejecutivo, que ya ha enviado dos vuelos de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) con asistencia humanitaria destinada a las zonas afectadas por el devastador terremoto doble que impactó a Venezuela. Al primer vuelo de un avión KC-135, que trasladó a un equipo de brigadistas del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de Bomberos de Chile, se sumó posteriormente un C-130 con 16 nuevos rescatistas.

La aeronave militar transportó además tres toneladas de ayuda humanitaria, equivalentes a 4 mil raciones de alimentos individuales para cuatro días, junto a dos toneladas de equipamientos de bomberos.